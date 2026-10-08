U 23-Frauen starten mit Sieg in Länderspielrunde

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem Auswärtssieg in die Länderspielrunde gestartet. Das DFB-Team siegte gegen Schottland im Prestonfield Stadium in Linlithgow nach torloser erster Halbzeit mit 2:0. Kurz nach ihrer Einwechslung brachte Luca Birkholz die deutsche Mannschaft in Führung (64.), die ebenfalls eingewechselte Carolin Elsen traf per Kopf zur Entscheidung (82.). Am Montag (ab 18.15 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) geht es mit einem Heimspiel gegen Schweden in Bremen weiter.

"Ich freue mich natürlich über den Sieg, vor allem aber darüber, dass die Spielerinnen viele der Inhalte aus den vergangenen Tagen gut umgesetzt haben", sagte DFB-Trainer Michael Urbansky. "Im letzten Drittel hat noch etwas die Genauigkeit gefehlt, insgesamt haben wir aber geduldig gespielt, den Ball gut laufen lassen und verdient gewonnen. Für die kurze Vorbereitungszeit von nur zwei Tagen sind wir sehr zufrieden. Gegen Schweden wollen wir an diese Leistung anknüpfen und uns weiter steigern."

Veit trifft die Latte

Im 40. Spiel einer deutschen U 23 der Frauen machte die Urbansky-Auswahl von Beginn an Druck und holte sich eine Reihe an Eckstößen heraus. In der vierten Minuten hätte Marie Steiner einen Eckball beinahe direkt am kurzen Pfosten ins Tor gezirkelt. Die schottische Torhüterin Erin Clachers rettete in höchster Not.

Schottland verschaffte sich nun vorübergehend etwas Luft, aber die DFB-Auswahl blieb deutlich spielbestimmend, ohne sich zunächst aber Großchancen herauszuarbeiten. Ein Schuss aus der Drehung von Alara aus 18 Metern landete aber genau in den Armen der gegnerischen Torhüterin (15.). Drei Minuten später würde es gefährlich: Jella Veit kam nach einem Eckstoß frei zum Kopfball und traf die Latte (18.).

Mitte des ersten Durchgangs entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Schottinnen kamen nun immer häufiger aus der eigenen Hälfte. Nach einer klugen Passstafette und einem Steilpass musste die deutsche Torhüterin Lina Altenburg hellwach sein und den Ball vor einer enteilten Schottin klären (25.). Aber auch die deutsche Mannschaft setzte weiter Offensivakzente, die bis zum Strafraum sehr gefällig aussahen, aber zu selten über einen guten Ansatz hinauskamen und einen Torabschluss fanden. Mara Alber versuchte es nach 43 Minuten aus dem spitzen Winkel, doch auch der Schuss landete in den Armen von Clachers. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Birkholz bringt frischen Wind

Der zweite Durchgang begann wie der erste endete: mit viel deutschen Aufwand, aber überschaubarem Ertrag. Dann fasste sich Delice Boboy mal ein Herz und zog ab: Der Ball klatschte aber aus etwa 20 Metern an den Außenpfosten (54.). Auf der anderen Seite kam auch Schottland zum Abschluss, doch Laura Berry brachte zentral nicht genug Druck hinter den Ball (59.).

Nach rund einer Stunde kam Luca Birkholz ins Spiel - und es dauerte nur vier Minuten, bis die Freiburger Torjägerin nach einem Sololauf aus spitzem Winkel zur Führung traf (64.). Es war ihr siebter Treffer im siebten U 23-Länderspiel. Auch nach der Führung war die deutsche Mannschaft dem zweiten Treffer näher als Schottland dem ersten. Dem zweiten Treffer nah war auch Birkholz, die mit einem abgefälschten Schuss aus rund elf Meter die Latte traf. Den Abpraller brachte dann Elsen im Tor unter (82.).