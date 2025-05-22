Tipico wird neuer Hauptpartner der 3. Liga

Der DFB und Tipico weiten ihre Zusammenarbeit aus. Nach dem DFB-Pokal der Frauen und Männer wird Tipico als führender deutscher Sportwettenanbieter auch Partner der 3. Liga. Die Vereinbarung tritt mit Beginn der neuen Saison ab 1. Juli in Kraft und umfasst in der 3. Liga eine Laufzeit von drei Jahren bis zum Ende der Saison 2027/2028.

Die Partnerschaft umfasst exklusive zentrale Werberechte in der 3. Liga. Dazu zählen die gemeinsame Präsenz des Tipico- und Liga-Logos auf dem rechten Trikotärmel aller Drittligisten, die TV-relevante Sichtbarkeit des Markenlogos in den Stadien durch Bandenwerbung sowie digitale Rechte. Die im Vertrag vereinbarten finanziellen Erlöse gehen zum größten Teil an die 20 Klubs der 3. Liga und werden pro Saison ausgeschüttet.

Blask: "Unterstreicht Beliebtheit der Liga"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Diese gute Nachricht rundet ein herausragendes Jahr in der 3. Liga voller Zuschauerrekorde ab und unterstreicht die Beliebtheit der Liga. Dazu passt Tipico als starker und zuverlässiger Partner. Gemeinsam wollen wir in diesem Rahmen auch unsere umfangreichen Bemühungen zum verantwortungsbewussten Umgang mit Sportwetten fortsetzen. Der DFB teilt seit vielen Jahren die im Glückspielstaatsvertrag benannten Ziele, die Wettangebote nur von staatlich zugelassenen Anbietern im Einklang der gesetzlichen Vorgaben zulässt. In diesem Zusammenhang sind die Bewerbung der regulierten Angebote und gleichzeitig die wirksame Bekämpfung des Schwarzmarkts von großer Bedeutung, um die Integrität des Spiels zu bewahren und die SpielerInnen zu schützen."

Kajetan Strini-Brown, Director of Marketing & Brand bei Tipico, erklärt: "Die 3. Liga ist Fußball pur: Volles Haus, leidenschaftlicher Kampf, Hoffen und Bangen – sie passt perfekt zu Tipico! Wir freuen uns daher enorm, gemeinsam die Attraktivität und Sichtbarkeit dieser besonderen Liga weiter zu stärken. Die 3. Liga ist für uns die logische Erweiterung unseres Engagements im deutschen Fußball, denn damit sind wir jetzt Partner aller Profi-Wettbewerbe. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit der Bundesliga und 2. Bundesliga zusammen und sind seit einem Jahr auch Partner des DFB."

Tipico bietet seit 2004 innovative, nutzerfreundliche und sichere Sportwettenprodukte an und ist in dieser Zeit zur beliebtesten Sportwettenmarke in Deutschland aufgestiegen. Neben der stetigen Weiterentwicklung auf Produktebene hat Tipico bereits vor 15 Jahren damit begonnen, moderne Spielerschutzkonzepte zu entwickeln und ist mit seinen Angeboten auf der Whitelist der erlaubten deutschen Sportwettenanbieter eingetragen.