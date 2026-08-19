Männer-Nationalmannschaft
Tickets fürs Griechenland-Spiel in Thessaloniki
Am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Thessaloniki ihr viertes Gruppenspiel der UEFA Nations League gegen Griechenland. Wer die DFB-Auswahl im Toumba Stadion unterstützen möchte, kann sich zwischen dem 20. und 31. August im DFB-Ticketportal um Karten bewerben.
Wie immer bei Auswärtsspielen der DFB-Auswahl können nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und Mitglieder der eigenständig organisierten Fanclubs Karten erwerben.
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Ticketbewerbung Fan Club Nationalmannschaft
Die Bewerbungsphase für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft läuft vom 20. August 2026 (10 Uhr) bis zum 31. August 2026 (12 Uhr). Ticketbewerbungen sind in diesem Zeitraum ausschließlich über das DFB-Ticketportal möglich. Der Zeitpunkt der Bewerbung hat keinen Einfluss auf die Ticketvergabe. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket zum Preis von 16,20 Euro erwerben. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per SEPA-Lastschrift, wobei die Abbuchung erst nach erfolgreicher Ticketzuteilung vorgenommen wird. Die Ticket-Zuteilung erfolgt voraussichtlich in Kalenderwoche 36. Für das Auswärtsspiel in Griechenland stehen den deutschen Fans rund 1500 Tickets zur Verfügung.
Wichtig: Der Voucher-Eintausch findet am Spieltag am Spielort statt. Die Öffnungszeiten und Lage der Voucher-Eintauschstelle sind, nach erfolgreicher Zuteilung, dem Voucher zu entnehmen. Das Original-Ticket wird nur gegen Vorlage eines gültigen amtlichen Ausweises (im Original) oder sonstigem gleichwertigen Identitätsnachweis (z.B. Personalausweis, Kinderausweis, Führerschein – im Original) der auf dem Voucher aufgeführten Person ausgegeben. Jede*r Voucherinhaber*in muss den Voucher vor Ort persönlich einlösen. Sollte es der auf dem Voucher aufgeführten Person nicht möglich sein, das Spiel zu besuchen, besteht die Möglichkeit einer Umpersonalisierung (Bearbeitungsgebühr: 10 Euro pro Umpersonalisierung).
Bitte achte bei der Eingabe deiner Daten bei der Ticketbewerbung auf deren Richtigkeit. Für Mitglieder der eigenständigen Fanclubs ist generell keine Umschreibung möglich. Weitere Informationen zur Übertragung der Voucher findest du in den FAQs.
Sofern das dem Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung stehende Ticketkontingent nicht ausreichen sollte, wird der Punktestatus des Bonussystems bei der Verteilung der Karten berücksichtigt. Das Konzept wurde zur Saison 2016/2017 gemeinsam mit den Fan-Vertreter*innen erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.
Auch Gruppenbestellungen sind möglich. Dabei werden in einem Vorgang maximal bis zu vier Fan-Club-Mitglieder zu einer Bestellung zusammengefasst. Selbstverständlich müssen sich auch die Freund*innen mit ihrer Fan-Club-Mitgliedsnummer eintragen. Im Falle einer Ticketzuteilung ist so gewährleistet, dass die Gruppe gemeinsam das Spiel besuchen kann. Für die Zahlungsabwicklung und die Ticketzustellung ist das zuerst eingeloggte Mitglied verantwortlich und Empfänger*in. Bei einer Verlosung nimmt die Bestellung als Ganzes teil, das heißt: Entweder bekommen alle ein Ticket oder keiner.
Wichtig: Wollen Mitglieder eine gemeinsame Bestellung aufgeben, wird die Punktezahl des Mitglieds mit den wenigsten Bonuspunkten herangezogen.
Ticketbewerbung eigenständig organisierte Fanclubs
Die Datenabfrage für Ticketbestellungen der eigenständig organisierten Fanclubs ist bereits erfolgt. Der Ticketpreis für Mitglieder der eigenständigen Fanclubs liegt bei 17 Euro inkl. Gebühr.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Fans, Fan Club, Nations League
Autor: dg
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