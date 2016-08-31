Fan Club
Bonussystem
Was ist das Bonussystem?
In der zweiten Jahreshälfte 2016 haben der DFB und der Fan Club Nationalmannschaft ein Bonussystem für die Fan Club-Mitglieder eingeführt. In diesem Bonussystem werden nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer berücksichtigt. Es wurde in Zusammenarbeit mit Fan Vertretern eingeführt, um für den Fall, dass die Kartennachfrage das Angebot übersteigt, eine faire und transparente Ticketvergabe zu gewährleisten. Der DFB und der Fan Club Nationalmannschaft folgen damit dem Beispiel des englischen und niederländischen Fußball-Verbandes, die ähnliche Konzepte schon seit Jahren mit Erfolg umsetzen.
Das Bonussystem findet seit dem Länderspiel in Mönchengladbach am 31. August 2016 Anwendung. Erstmalig mit der WM 2018 wird das Bonussystem auch auf die Ticketvergabe aus dem Ticket-Kontingent des DFB für die WM 2018 erstreckt. Der DFB wird sich dafür einsetzen, den Fans auch zukünftig Ticket-Kontingente für Spiele der WM, EM und dem UEFA Nations League Final zur Verfügung zu stellen. Die Anwendung des Bonussystems auf solche Ticket-Kontingente steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von FIFA bzw. UEFA.
Die Fakten zum Bonussystem
Die Wertung
In die Wertung fließen nur offizielle Länderspiele der Nationalmannschaft ein. Ausgenommen sind Turniere wie EM, WM oder das UEFA Nations League Final. Nur die Bonus-Punkte aus den zurückliegenden 15 Begegnungen der Nationalmannschaft fließen in die Wertung ein. Das am längsten zurückliegende Länderspiel fällt jeweils aus der Wertung, wenn ein neues Länderspiel stattgefunden hat.
Heimspiel
Um Bonus-Punkte für Heimspiele gutgeschrieben zu bekommen, muss der Käufer sein Ticket personalisieren – das heißt, bereits beim Kauf müssen im Warenkorb Tickets für Fan-Club-Mitglieder personalisiert werden. Eine nachträgliche Gutschrift der Bonus-Punkte ist nicht möglich.
PUNKTEVERGABE
Treue-Punkte für die Zugehörigkeit im Fan Club Nationalmannschaft
- 1 Treue-Punkt beim Eintritt in den Fan Club Nationalmannschaft.
- 1 weiterer Treue-Punkt mit Beginn des zweiten Jahres der Teilnahme am Fan Club Nationalmannschaft.
- Ab Eintritt alle 5 Jahre jeweils 1 weiterer Treue-Punkt für die Teilnahme am Fan Club Nationalmannschaft.
- Die Zugehörigkeit wird ab dem Zeitpunkt des letzten Beitritts bemessen. Das heißt, bei Kündigung oder Ausschluss aus dem Fan Club Nationalmannschaft wird der Zeitpunkt der erneuten Teilnahme gewertet.
- Treue-Punkte erhalten die Fan-Club-Teilnehmer unabhängig von Ticket-Käufen. Sie können ihr Punktekonto durch den Erwerb von Bonus-Punkten erhöhen, die sie beim Besuch von Länderspielen der Nationalmannschaft erhalten.
Vergabe von Bonus-Punkten bei Länderspielen
- Für Heim- und Auswärtsspiele werden dem Mitglied des Fan Club Nationalmannschaft jeweils 2 Bonus-Punkte gutgeschrieben.
- Um Bonus-Punkte für Heimspiele gutgeschrieben zu bekommen, muss der Käufer sein Ticket personalisieren – das heißt, bereits beim Kauf müssen im Warenkorb Tickets für Fan-Club-Mitglieder personalisiert werden. Eine nachträgliche Gutschrift der Bonus-Punkte ist nicht möglich.
- Bonus-Punkte werden erst nach dem Besuch der Spiele gutgeschrieben. Die Überprüfung erfolgt bei Heimspielen durch Abgleich mit der Zutrittskontrolle und bei Auswärtsspielen durch Abholung des Tickets beim Voucher-Tausch.
- Die Gutschrift erfolgt über das Servicezentrum des Fan Club Nationalmannschaft und nimmt bis zu fünfzehn Werktage in Anspruch. Das Mitglied kann seinen Punktestand in seinen Stammdaten einsehen.
- Bei Missbrauch oder Täuschung behält sich der Fan Club Nationalmannschaft vor, dem Mitglied bisher erworbene Punkte zu entziehen. Unberührt davon bleiben die Konsequenzen bezüglich der Teilnahme im Fan Club Nationalmannschaft (siehe AGB).
TICKETVERGABE
Das Bonussystem findet bei der Ticketvergabe aus dem DFB-Kontingent für Auswärtsspiele Anwendung. Es findet nur insoweit Anwendung, wie die Ticketnachfrage das zur Verfügung stehende Kontingent übersteigt.
Die Ticketvergabe erfolgt:
- a) 40 Prozent des zur Verfügung stehenden Ticketkontingents werden über das Punkte-Ranking an Fan-Club-Mitglieder vergeben.
- b) 30 Prozent des zur Verfügung stehenden Ticketkontingents werden an Reisegruppen der Fan-Club-Betreuer, eigenständige Fanclubs, Fanbeauftragte der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sowie an Fanprojekte vergeben.
- c) 30 Prozent des zur Verfügung stehenden Ticketkontingents werden über ein Losverfahren an Fan-Club-Mitglieder, die bei der Ticketvergabe aus dem Kontingent gemäß Buchstabe a) unberücksichtigt geblieben sind, vergeben. Hierbei findet das Punkteranking des Bonussystems keine Berücksichtigung.
- Für die Ticketzuteilung gilt der aktuelle Punktestand des Mitglieds nach Beendigung der Bestellfrist. Sollten im Punkte-Ranking mehrere Mitglieder die gleiche Punktzahl aufweisen und das zur Verfügung stehende Kontingent für diese Gruppierung nicht ausreichen, wird die Zuteilung unter diesen Mitgliedern per Losverfahren erfolgen.
- Für Mitglieder , die nicht über die o.a. Gruppierungen der Fan-Club-Betreuer, eigenständigen Fanclubs, der Fanbeauftragten der Bundesliga, 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie der Fanprojekte organisiert sind, muss die Bewerbung für Tickets zu Spielen im Ausland einzeln erfolgen, um auf das Kontingent aus dem Punkteranking (Ziff. 1 Buchstabe a) zurückgreifen zu können.
- Wollen Mitglieder eine gemeinsame Bestellung aufgeben, wird die Punktezahl des Mitglieds mit den wenigsten Punkten herangezogen. (Ziff. 1 Buchstabe c)
Vorbehaltlich der Zustimmung durch FIFA bzw. UEFA werden auch bei der WM, UEFA Nations League Final und EM die Tickets des Kontingents des Fan Club Nationalmannschaft nach der Leitidee des Bonussystems vergeben.
Bei Heimspielen greift das Bonussystem nicht. Hier gilt weiterhin die gesonderte Vorkaufsregelung für Fan-Club-Mitglieder nach dem Prinzip "first come, first served".
Fragen und Anregungen können gerne direkt an das Fan-Club-Servicezentrum über das Kontaktformular gerichtet werden.