Was ist das Bonussystem?

In der zweiten Jahreshälfte 2016 haben der DFB und der Fan Club Nationalmannschaft ein Bonussystem für die Fan Club-Mitglieder eingeführt. In diesem Bonussystem werden nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer berücksichtigt. Es wurde in Zusammenarbeit mit Fan Vertretern eingeführt, um für den Fall, dass die Kartennachfrage das Angebot übersteigt, eine faire und transparente Ticketvergabe zu gewährleisten. Der DFB und der Fan Club Nationalmannschaft folgen damit dem Beispiel des englischen und niederländischen Fußball-Verbandes, die ähnliche Konzepte schon seit Jahren mit Erfolg umsetzen.

Das Bonussystem findet seit dem Länderspiel in Mönchengladbach am 31. August 2016 Anwendung. Erstmalig mit der WM 2018 wird das Bonussystem auch auf die Ticketvergabe aus dem Ticket-Kontingent des DFB für die WM 2018 erstreckt. Der DFB wird sich dafür einsetzen, den Fans auch zukünftig Ticket-Kontingente für Spiele der WM, EM und dem UEFA Nations League Final zur Verfügung zu stellen. Die Anwendung des Bonussystems auf solche Ticket-Kontingente steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von FIFA bzw. UEFA.