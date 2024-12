Die Anmeldebestätigung wird direkt im Anschluss an die Anmeldung per E-Mail verschickt. Solltest du keine E-Mail erhalten haben, überprüfe bitte, ob die E-Mail nicht in deinem Spam-Postfach liegt. Bei Fragen wende dich an unser DFB-Servicezentrum per E-Mail (fanclub-service@mein.dfb.de), Fax (07272 / 700 90 33), Post (DFB-Servicezentrum "Fan Club Nationalmannschaft", Im Gahnerb 3, 76756 Bellheim) oder telefonisch über die auch aus dem Ausland kostenlose Fan Club Hotline: 00800 / 14 90 74 54 (Mo. – Fr. 8 - 17 Uhr).