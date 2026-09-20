Männer-Nationalmannschaft
Team-Ticker: Erste Spieler im Home Ground eingetroffen
Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den ersten vier Spielen der Nations League-Saison 2026/2027 in die Amtszeit des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Los geht's schon am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Es folgen die Heimspiele in Augsburg gegen Griechenland am 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) und in München am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gegen Serbien sowie zum Abschluss das Gastspiel bei den Griechen in Thessaloniki am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Der DFB.de-Team-Ticker zum Auftakt in die Länderspielsaison.
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Nationalspieler: Erster Stopp Herzo
Jürgen Klopp und sein Trainerteam sind bereits seit Freitag im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach. Der Bundestrainer und seine Assistenten schauten zusammen die Fußball-Partien am Wochenende, beobachteten noch einmal die am Donnerstag nominierten 44 Spieler ihres Kaders und nutzten die gemeinsame Zeit, um sich in Besprechungen auf ihre erste Länderspielmaßnahme vorzubereiten.
Am späten Sonntagabend reisten dann auch die ersten Nationalspieler an. Die Spieler des FC Bayern München, die bereits am Freitagabend 7:0 gegen Union Berlin gewonnen hatten, außerdem Kevin Schade, der mit dem FC Brentford ebenfalls am Freitag 3:0 gegen Chelsea gewonnen hatte, sowie Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg kamen schon am Sonntag im Home Ground an. Der vollständige erste Kader wird bis Montagmittag in Herzogenaurach erwartet.
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Vier Spiele in elf Tagen
Die Nationalmannschaft legt wieder los. Bundestrainer Jürgen Klopp versammelt sein Team für den Start in die UEFA Nations League im Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach. Das erste Spiel steigt bereits am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande und am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg gegen Griechenland. Es folgen die Partien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen Serbien und das Rückspiel gegen Griechenland am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr MESZ, live bei RTL) in Thessaloniki.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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