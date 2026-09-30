Bundestrainer Jürgen Klopp und Torhüter Jonas Urbig haben sich am heutigen Mittwochabend vor der Heimpartie in der Nations League 2026/2027 gegen Serbien in München am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) den Fragen der Medien gestellt. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Jürgen Klopp über...

... den Schlotterbeck-Ausfall: Nico ist bei einer Aufwärmübung unglücklich ohne Gegnereinwirkung umgeknickt. Wir haben sofort MRT-Bilder machen lassen. Für morgen ist er definitiv raus. Ich habe ihn vorhin noch im Camp gesehen, und er wird auch nach München anreisen, um sich behandeln zu lassen. Dann geht es für ihn nach Hause. Wir hoffen natürlich, dass die Verletzung nicht so lange dauert. Alle weiteren Informationen wird es von den medizinischen Abteilungen geben.

... die Vorbereitung auf Serbien: Abgesehen von der Schlotterbeck-Verletzung war alles sehr positiv. Wir sind Sonntagnacht um 2.30 Uhr im Camp angekommen. Montag und Dienstag haben wir jeweils zweimal trainiert und abends eine gemeinsame Sitzung gehabt. Heute morgen wurde ebenfalls trainiert. Natürlich sind wir auch noch enttäuscht über die Niederlage gegen Griechenland, weil es unnötig war und weil viele Dinge im Spiel auch gut waren. Aber auch ich war nach der Partie erst mal beeindruckt von dem Ergebnis. Trotzdem ist mir in den nächsten Tagen klargeworden, dass schon auch viele Dinge funktioniert haben. Dann waren aber auch schon die neuen Jungs da, und die haben es verdient, dass wir ihnen mit aller Positivität entgegentreten. Das haben wir dann auch gemacht. Die Jungs waren einfach gut drauf und haben sich gefreut. Jetzt sind wir so gut es ging vorbereitet und haben aus unserer Sicht alles gemacht, was man machen sollte. Morgen treffen wir auf eine sehr erfahrene serbische Mannschaft, deren bisherige Spiele auch hätten anders ausgehen können.

... die Kapitänsfrage: Die Mannschaft wird morgen von dem Spieler aufs Feld geführt, der die meisten Länderspiele hat. So habe ich es eigentlich meine ganze Trainerkarriere gemacht, dass wenn der Spielerrat, den wir damals hatten, nicht auf dem Platz war, dann immer der mit den meisten Spielen die Binde getragen. Das wird morgen auch so sein.

... das Erfolgsrezept im kommenden Spiel: Die Herangehensweise wird nicht so viel anders sein als das, was die Griechen gemacht haben. Wir mussten extrem dominant sein, hatten extrem viel Ballbesitz - entsprechend konnten wir lernen, was es zu lernen gab. Jetzt haben wir die Bilder und haben diese natürlich in die Vorbereitung mit einfließen lassen. Was die Serben als Gegner konkret besonders schwierig macht, ist die enorme Erfahrung, die sie haben. Bei manchen Spielern, nicht nur Tadic, hat man das Gefühl, dass sie schon ewig dabei sind. Natürlich sind es auch einfach klasse Fußballer, darauf muss man sich einstellen. Zusätzlich zu ihrer Erfahrung haben sie eine spezielle Mentalität, in der die Spieler die Größe der Aufgabe erkennen. Dies hat man in den letzten Partien gesehen, in denen sie alles für einander reingehauen haben. Ein tiefstehender Gegner ist aber für jede Mannschaft, egal in welcher Entwicklungsstufe, schwierig. Diesbezüglich haben wir intensiv gearbeitet: Die Restverteidigung muss passen, das Gegenpressing muss ganz stark sein, wir müssen selber schnell und sicher passen. Das Gegentor gegen Griechenland hat aber auch gezeigt, dass man, wenn man das Richtige ohne Überzeugung machen will, oft nicht das Richtige rauskommt. An den Abläufen arbeiten wir jetzt.

... die Doppelsechs und den Entwicklungsprozess: Wenn wir eine perfekt funktionierende Doppelsechs hätten, hätten wir trotzdem keine Chance, wenn der Rest nicht funktionieren würde. Ich bin jetzt seit fünf Tagen Trainer und in dieser kurzen Zeit kann eine Doppelsechs auch noch gar nicht perfekt eingespielt sein. Dies liegt überhaupt nicht an den Jungs selber. Wir brauchen Geduld in dem Prozess. Diese Geduld müssen wir den Spielern geben. Die Jungs wollen sehr guten und erfolgreichen Fußball spielen und da werden wir auch hinkommen. Wir werden eine Mannschaft bauen, die allen Mannschaften Probleme bereiten kann. Das hier ist jetzt der Anfang. Klar stören die Ergebnisse, aber es ist eine Information, ein Moment, dann geht es weiter.

... Nick Woltemade und Jonathan Burkardt: NIck hat in Newcastle fast jede offensive Position gespielt, aber wir haben nicht vor ihn auf vielen verschiedenen Positionen einzusetzen, sondern gedenken es so weit wie möglich vorne zu tun. Er macht bei Juve gerade einen sehr glücklichen Eindruck, und auch wir sind froh, dass er da ist. Bisher kannte ich ihn nur aus dem Fernsehen, jetzt kenne ich ihn auch persönlich. Das ist gut. Wir haben all seine Fähigkeiten gesehen und geben ihm Zeit. Aber auch Jonny Burkardt zeigt sich in einer Topverfassung. Wir werden schauen, wie wir morgen anfangen und wie wir das Spiel beenden. Im Idealfall performen sie beide auf ihrem höchsten Niveau.

... rassistische Kommentare in den sozialen Medien: Ich habe das nicht mitbekommen, aber solche Leute bekommen meine Gedanken auch gar nicht. Ich habe im normalen Leben keine Zeit für Dummheit und in den sozialen Medien auch nicht. Die Welt sollte sich ein Beispiel an einer Sportumkleidekabine nehmen. Da wird jeder aufgrund der richtigen Tatsachen respektiert und nicht aufgrund der falschen diskreditiert.

Jonas Urbig über...

... sein Länderspieldebüt: Ich habe das heute im Training erfahren. Das ist ein Moment, auf den ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe, und ich freue mich, dass ich morgen die Möglichkeit habe, hier im eigenen Stadion aufzulaufen und dazu beizutragen, den ersten Sieg unter Jürgen Klopp einzufahren. Am Ende des Tages sind das einfach 90 Minuten Fußball und die Möglichkeit, sich als Team zu zeigen.

... seine Zukunft im DFB-Trikot: Ich finde, dass ich gut im Spielrhythmus bin, und freue mich einfach ein Teil des Kaders zu sein - alles andere ist die Entscheidung des Trainers. Wichtig ist, dass wir in der Torhütergruppe eine große Energie haben und uns gegenseitig unterstützen, darum geht es.

... die serbische Offensive: Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches Spiel wie gegen Griechenland werden kann. Jovic, Kostic, der für Frankfurt sehr viele Scorer gesammelt hat, bringen Qualität mit. Sie haben auch im Mittelfeld viele gefährliche Spieler. Wir müssen unser Tor verteidigen.

... möglichen Druck gegen Serbien: Als Sportler lebt man von Druck. Für jeden Einzelnen sind es besondere Momente, wenn man unter Druck performen kann. Bei der deutschen Nationalmannschaft geht es immer darum Matches zu gewinnen, und das ist auch von jedem von uns der Anspruch. Dafür hauen wir uns im Training rein, und deswegen habe ich morgen volles Vertrauen darin, dass jeder unter einer möglichen Drucksituation alles daran setzt, das Spiel erfolgreich zu bestreiten.

... Manuel Neuer: Wir sind grundsätzlich immer in einem sehr guten Austausch. Das Torwartteam beim FC-Bayern ist für meine Entwicklung enorm wichtig mit all der Erfahrung, die Manuel und Sven (Ulreich; Anm. d. Red.) mitbringen. Das hilft mir, mich zu entwickeln. Es geht aber auch einfach darum, sich von jedem Torhüter das Beste herauszusuchen, um es für sich selbst nutzen zu können.

... eine Nummer 1B im Verein als Nummer 1A beim DFB: Ich will jeden Tag im Training und in den Spielen meine Leistung abzurufen. Das Thema der Nummer eins hier wirklich keine Sache, mit der ich mich beschäftigte. Mein Fokus liegt darauf, jeden Tag mein Limit zu erreichen, alles andere wird man mit der Zeit sehen. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt - das ist mein Standpunkt.