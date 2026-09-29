FAQ: Nations-League-Spiel gegen Serbien in München live im ZDF

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Länderspielsaison 2026/2027 mit einem 1:1 in den Niederlanden und einem 0:1 gegen Griechenland begonnen. Am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft das DFB-Team von Bundestrainer Jürgen Klopp im zweiten Heimspiel in Folge in der UEFA Nations League in München auf Serbien. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell in der Allianz-Arena im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Das ZDF überträgt das Spiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream in der ZDF-Mediathek. Ab 20.15 Uhr führt Moderator Jochen Breyer durch die Vorberichterstattung, als Experten sind Per Mertesacker und Christoph Kramer dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Die Nationalmannschaft bestreitet das zweite Heimspiel der Nations League in der bayerischen Landeshauptstadt München. Das Stadion von Rekordmeister FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei internationalen Spielen Platz für 70.000 Menschen. Es ist das 33. Länderspiel einer Nationalmannschaft in München, das 15. in der Allianz Arena, dabei gab es 16 Siege, sieben Remis und neun Niederlagen. Das letzte Länderspiel fand am 4. Juni 2025 statt und endete mit einem 1:2 im Halbfinale der Nations League gegen Portugal.

In welchen Trikots spielt das DFB-Team?

Die Nationalmannschaft wird auch ihr zweites Heimspiel in der UEFA Nations League in den weißen Heimtrikots von DFB-Partner adidas bestreiten. Hier gibt es das weiße Jersey im offiziellen DFB-Fanshop. Seit wenigen Tagen ist zudem das schwarze "DFB-Abschiedstrikot" von adidas im Handel - und natürlich auch im DFB-Fanshop erhältlich.

Wie sieht der DFB-Kader aus?

Für die beiden Partien gegen Serbien und das Rückspiel gegen Griechenland am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr MESZ, live bei RTL) in Thessaloniki stoßen 20 weitere Akteure zum Team, während ein Großteil der Nationalspieler des Aufgebots für die ersten beiden Spiele wieder zu den Vereinen abreist. Unter anderem stoßen die WM-Fahrer Waldemar Anton, David Raum, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic und Nick Woltemade sowie Lennart Karl zum Team. Gleich neun Akteure in "Kader 2" haben noch kein Länderspiel bestritten: Die Torhüter Noah Atubolu, Finn Dahmen und Jonas Urbig, dazu Finn Jeltsch, Mika Baur, Said El Mala, Vitaly Janelt, Felix Keidel und Derry Scherhant. Sechs Spieler aus dem ersten Kader bleiben vor Ort: Finn Dahmen, Nico Schlotterbeck, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Bambasé Conté und Serge Gnabry. Bundestrainer Klopp hat damit 25 Spieler zur Verfügung. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt gehörten ursprünglich ebenfalls dem zweiten Kader an, wurden von Klopp aber aufgrund der Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz nach dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande bereits für Augsburg dazugeholt.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Serbien?

Die Partie in München ist das insgesamt vierte Aufeinandertreffen beider Mannschaften, verloren hat die DFB-Auswahl bisher eins, gewann ebenfalls einmal und spielte einmal Remis. Zuletzt begegneten sich beide Mannschaften bei eben diesem 1:1 (0:1) im Rahmen eines Testspiels am 20. März 20219 in Wolfsburg. Damals glich Leon Goretzka die Pausenführung der Serben durch Luka Jovic (12.) in der 69. Minute aus.

Wer wird Kapitän und welche Premieren warten noch?

Joshua Kimmich wird als amtierender Kapitän im Aufgebot für die beiden kommenden Länderspiele fehlen, es wird also ein neuer Spielführer die Mannschaft gegen Serbien aufs Feld führen. Bislang hatte die deutsche Nationalmannschaft 116 verschiedene Mannschaftskapitäne, die Nummer 117 wird in München gekürt werden, denn von den im Kader stehenden Spielern hatte noch keiner das Amt inne. Im Übrigen wird es gegen die Serben noch weitere Premieren geben, denn keiner der deutschen Nominierten bestritt bisher ein Länderspiel gegen die Serben. Es könnte auch dazu kommen, dass in München der 1000 deutsche Nationalspieler gekürt wird, bislang gaben 996 Spieler ihr Debüt, neun weitere warten im aktuellen Kader noch auf ihren Premiereneinsatz.

Wie sieht die deutsche Nations League-Gruppe aus?

Die deutsche Gruppe A2 besteht neben dem DFB-Team, den Niederlanden und Griechenland noch aus Serbien. Aktuell führen die Griechen die Gruppe mit sechs Punkten nach zwei Spielen an, gefolgt von den Niederlanden (4), Deutschland (1) und Serbien (0). Karten für die DFB-Heimspiele gibt es hier. Zum Abschluss der XXL-Länderspielperiode geht es am Sonntag, 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Thessaloniki abermals gegen Griechenland. Danach kommt die Nationalmannschaft, erneut im Rahmen der Nations League, wieder Mitte November zusammen.

Wie ist die Nations League aufgebaut?

Dem Finalturnier der "Final Four" ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga A erreichen. Danach geht es mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch in nur einer Partie. Es gibt auch Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.