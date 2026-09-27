Klopp: "Verlieren darfst du das Spiel nicht"

Nach der Heimniederlage in der Nations League gegen Griechenland haben sich Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler zum Auftritt in der Augsburger WWK-Arena geäußert. DFB.de hat mitgeschrieben.

Bundestrainer Jürgen Klopp: Es ist Teil des Prozesses. Die Aufstellung mit den vielen Wechseln geht auf meine Kappe. Dass wir einen tiefstehenden Gegner nicht auseinander spielen werden, das war klar. Das Spiel nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können, aber verlieren darfst du es nicht. Das Tor ist unglücklich, aber es passt zu den Szenen, die die Griechen hatten. Wir haben die Bälle nicht so dominant verteidigt, wie wir es können. Generell geht es darum, das wir seit einer Woche zusammen sind und gegen einen tief stehenden Gegner die Abläufe stimmen müssen. Die richtigen Abläufe hatten wir nach der Halbzeitpause und dann plötzlich nicht mehr, warum, müssen wir herausfinden. Ich bin frei vom Ergebnisdruck, solange wir die richtigen Schlüsse ziehen, der Rest ist nur eine weitere Information.

Joshua Kimmich: Es war auf jeden Fall kein guter Auftritt. Es ist natürlich unglücklich, dass wir es hinten raus verlieren. Wir haben uns schwer getan gegen den tiefen Block, mit ein bisschen Glück hätten wir einen reingekriegt, aber insgesamt war es zu statisch. Wir waren vorne nicht einfallsreich genug.

Jonathan Tah: Es war kein einfaches Spiel. Um ehrlich zu sein, haben wir es einfach nicht gut genug gemacht. Wir hatten natürlich ein paar Möglichkeiten, in denen wir gefährlich werden und wenn wir die nutzen, sieht das Spiel vielleicht auch anders aus. Wir haben aber das, was sie uns angeboten haben, dass sie nicht so hoch pressen, dass wir eigentlich dominanter mit Ball hätten sein können, einfach nicht für uns nutzen können. Am Ende haben sie dann ihre eigenen Umschaltmomente, sind selbst zu der einen oder anderen Möglichkeit gekommen und den einen machen sie dann rein.

Alexander Nübel: Wir erarbeiten uns ein, zwei Chancen von außerhalb der Box, innerhalb der Box kommen wir fast gar nicht zum Abschluss. Wir haben viel Ballbesitz ohne viel Ertrag, sie haben zwei Chancen, davon geht eine rein. Wir schießen zu wenig aufs Tor und dann wird es schwierig, wenn der Gegner tief steht.