DFB-Team unterliegt Griechenland bei Klopps Heimdebüt

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Heimdebüt von Bundestrainer Jürgen Klopp in Augsburg das Nations League-Spiel gegen Griechenland 0:1 (0:0) verloren. Dimitrios Kourbelis traf in der 74. Minute zum griechischen Sieg.

Verglichen mit dem 1:1 gegen die Niederlande am vergangenen Donnerstag rotierte Klopp auf fünf Positionen. Im Tor begann Alexander Nübel anstelle von Marc-André ter Stegen, für Nico Schlotterbeck, der aus Gründen der Belastungssteuerung nicht im Kader stand, rückte Yann Aurel Bisseck auf die Innenverteidigerposition neben Jonathan Tah. Linker Verteidiger blieb Nathaniel Brown, auf rechts startete Josha Vagnoman für Philipp Treu. Im defensiven Mittelfeld waren Kapitän Joshua Kimmich und Felix Nmecha auch gegen Griechenland gesetzt. Die Flügel blieben mit Karim Adeyemi und Kevin Schade ebenfalls unverändert. Dafür begann im offensiven Mittelfeld Debütant Bambasé Conté für Nadiem Amiri. Im Sturmzentrum ersetzte Younes Ebnoutalib den verletzten Kai Havertz.

Conté hatte in der zweiten Minute den ersten Abschluss, zielte aber am rechten Pfosten vorbei. Die Griechen machten das Spielfeld klein, zogen sich bei deutschem Ballbesitz meist hinter die Mittellinie zurück und lauerten auf Umschaltmomente. Das DFB-Team suchte die Lücke, musste aber defensiv aufmerksam bleiben, so beim Schuss von Konstantinos Karetsas (8.). Auf deutscher Seite fehlte es noch an Tempo und Präzision, um die stabile griechische Defensive zu knacken.

Adeyemi meldet Deutschland an

Erst in der 25. Minute schnupperte Deutschland an der Führung, doch nach Schades Flanke brachte Ebnoutalib den Ball in der Mitte nicht aufs Tor. Hatte das deutsche Team Platz, wurde es direkt gefährlich: Nach einem abgewehrten griechischen Freistoß marschierte Adeyemi allein aufs Tor zu, zielte aber über den Kasten (27.). Die deutschen Aktionen wurden nun zielstrebiger, nur der Abschluss fehlte noch, aber der kam erneut von Adeyemi, der nach einer Ecke Konstantinos Tzolakis zu einer Parade zwang (32.).

In die zweite Halbzeit ging die DFB-Auswahl unverändert und wieder setzte Conté das erste Zeichen, fand aber von der Strafraumgrenze seinen Meister in Tzolakis (49.). Ebnoutalib brachte wenig später nicht genug Druck hinter seinen Schuss (50.) und verpasste nicht ganz eine Minute darauf eine scharfe Hereingabe von Brown nur um Zentimeter (51.). Es wurde jetzt immer enger für die Griechen: Einen Freistoß von Kimmich kratzte Tzolakis gekonnt aus dem Winkel (53.). Fast im Anschluss schloss Nmecha nach feiner Vorarbeit von Adeyemi etwas zu hektisch ab (54.).

Kourbelis schockt DFB-Team

Das deutsche Team bewegte sich insgesamt mehr und lief die griechischen Abwehrspieler schon früh an. Jonathan Burkardt kam in der 65. Minute für Schade und bildete mit Ebnoutalib die Doppelspitze, Florian Wirtz übernahm im Zentrum von Conté. Zunächst hatten aber die Griechen nach deutschem Ballverlust die große Chance auf das 1:0, doch Fotis Ioannidis setzte den Ball frei vor Nübel am Tor vorbei (67.). Ein abgefälschter Schuss von Kourbelis zum 0:1 sorgte dann für den Schockmoment.

Klopp wechselte gleich im Anschluss, brachte Serge Gnabry für Adeyemi ins Spiel (76.). Bisseck bot sich nach einer Ecke die erste Chance nach dem Rückstand, der Abwehrspieler köpfte aber vorbei (77.). Gnabry führte sich mit einem Schuss aus spitzem Winkel gleich gut ein (80.). Es folgten weitere Wechsel: Nmecha machte Platz für Anton Stach und in Hennes Behrens, der für Brown kam, feierte ein weiterer Spieler sein Debüt (84.). Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.