Deutschland beim Klopp-Debüt mit Remis

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp zum Nations League-Auftakt gegen die Niederlande in Amsterdam 1:1 (1:0) gespielt. Den Führungstreffer von Felix Nmecha aus der 32. Minute beantwortete Cody Gakpo in der Nachspielzeit (90.+2).

Im Tor startete Marc-André ter Stegen, davor bildeten Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Viererkette die Innenverteidigung, auf den Außen spielten Philipp Treu und Nathaniel Brown. Im defensiven Mittelfeld agierten Kapitän Joshua Kimmich, Nmecha, offensiv ersetzte Nadiem Amiri zentral den kurzfristig ausgefallenen Jamal Musiala. Neben ihm spielten Kevin Schade und Karim Adeyemi auf den Flügeln hinter der einzigen Spitze Kai Havertz.

Die deutsche Mannschaft attackierte sehr früh und eroberte auch ein ums andere Mal den Ball gegen Oranje. In den ersten Minuten kamen die Gastgeber kaum einmal in kontrollierten Ballbesitz. Den ersten Abschluss hatten trotzdem die Niederländer durch Quinten Timber (11.), aber der Schuss rauschte am Tor vorbei. Es leitete eine bessere Phase des Heimteams an, die Kapitän Virgil van Dijk nach einer Ecke per Kopf vermeintlich mit der Führung krönte (12.), der VAR nahm den Treffer aber wegen eines vorherigen Foulspiels zurück.

Havertz muss früh raus, Nmecha trifft

Das Spiel verlief nun aber mehr in die andere Richtung, nun setzten die Niederländer das DFB-Team früh in der deutschen Hälfte unter Druck und erarbeiteten sich ihrerseits Feldvorteile. Es wurde nun ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. In der 30. Minute musste Klopp erstmals wechseln, für den nach Foulspiel angeschlagenen Havertz kam Younes Ebnoutalib zu seinem Länderspieldebüt.

Der stand gleich im Mittelpunkt und prüfte Bart Verbruggen aus spitzem Winkel (31.). Kurz darauf schlug es dann doch hinter dem niederländischen Keeper ein: Nmecha drückte den Ball nach einer Hereingabe von Treu aus sechs Metern über die Linie. Wenig später hätte Adeyemi fast erhöht, setzte den Ball nach einem Konter und Ablage von Brown aber freistehend über die Latte (39.).

Oranje musste sich schütteln, kam aber noch vor der Pause zu Ausgleichschancen im Dreierpack: Erst kam Crysencio Summerville freistehend zum Kopfball (41.), dann Micky van de Ven aus spitzem Winkel zum Flachschuss (42.). Zudem machte ter Stegen nach einem Abspielfehler beim folgenden Schuss von Cody Gakpo seinen eigenen Lapsus sehenswert wieder wett (43.).

Ter Stegen zeichnet sich mehrfach aus

Die Niederländer machten in der zweiten Hälfte offensiv weiter, die deutsche Elf suchte bei Ballgewinn immer die Bälle auf seine schnellen Außenspieler. Denzel Dumfries meldete sich nach Ecke als erster Akteur mit einem Abschluss an, köpfte aber über das Tor (54.). Oranje blieb weiter das spielbestimmende Team, doch die deutschen Konter blieben gefährlich: Schade setzte stark nach, den Abpraller brachte Adeyemi aber nicht aufs Tor (59). Auf der Gegenseite parierte ter Stegen zunächst glänzend im Eins-gegen-Eins gegen Dumfries (60.), dann nach Durcheinander auch den Schuss aus kurzer Distanz von Mexx Meerdink (62.).

Klopp brachte zwei neue Spieler in die Partie, ersetzte Nmecha und Schade durch Anton Stach und Chris Führich (64.). Wenig später war ter Stegen geschlagen, als Dumfries sich auf rechts durchsetzte, aber Meerdink grätschte den Ball im Zentrum knapp neben das leere Tor (65.). Doch auch Deutschland näherte sich wieder an: Treu und Adeyemi verpassten im holländischen Strafraum freistehend bei einem Konter kurz darauf den rechten Moment zum Schuss (70.), Verbruggen klärte gerade noch vor dem heranstürmenden Ebnoutalib (72.).

Meerdink fand Minuten später erneut seinen Meister in ter Stegen, der den Schuss des Angreifers mit Klassereflex zur Ecke lenkte (73.). Yannik Engelhardt kam als dritter Debütant des Abends in der 80. Minute zusammen mit Serge Gnabry für Amiri und Adeyemi ins Spiel. Ebnoutalib köpfte kurz darauf eine Flanke Treus am Tor vorbei (84.). Auf der anderen Seite zeichnete sich ter Stegen bei einem Distanzschuss von Ruben van Bommel erneut aus (89.). In der Nachspielzeit war er dann gegen Gakpo aber machtlos.