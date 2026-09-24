Mit sechs Änderungen und Debütant Treu gegen die Niederlande

Bei seinem Debüt als Bundestrainer heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande baut Jürgen Klopp die Nationalmannschaft im Vergleich zum WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay auf sechs Positionen um. Neben Torhüter Marc-André ter Stegen stehen auch Kevin Schade, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi neu in der Startaufstellung. Zudem kommt in Amsterdam Philipp Treu zu seinem Debüt im A-Team.

Die Startelf: 1 ter Stegen - 4 Tah, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 8 Nmecha, 9 Schade, 10 Musiala, 13 Treu, 15 Schlotterbeck, 18 Brown, 19 Adeyemi.