Männer-Nationalmannschaft
Mit sechs Änderungen und Debütant Treu gegen die Niederlande
Bei seinem Debüt als Bundestrainer heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) beim Nations League-Auftakt gegen die Niederlande baut Jürgen Klopp die Nationalmannschaft im Vergleich zum WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay auf sechs Positionen um. Neben Torhüter Marc-André ter Stegen stehen auch Kevin Schade, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi neu in der Startaufstellung. Zudem kommt in Amsterdam Philipp Treu zu seinem Debüt im A-Team.
Die Startelf: 1 ter Stegen - 4 Tah, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 8 Nmecha, 9 Schade, 10 Musiala, 13 Treu, 15 Schlotterbeck, 18 Brown, 19 Adeyemi.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Deutschland beim Klopp-Debüt mit Remis
Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp zum Nations League-Auftakt gegen die Niederlande in Amsterdam 1:1 (1:0) gespielt. Den Führungstreffer von Felix Nmecha beantwortete Oranje in der Nachspielzeit.
Ticker: Die Rückennummern für Amsterdam
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Traum von Amsterdam: Positive Bilanz gegen die Niederlande
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