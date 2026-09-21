Nations League: Klopp-Premiere gegen die Niederlande live bei RTL

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem Auftakt in die Länderspielsaison 2026/2027. Am Donnerstag, 24. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), trifft das DFB-Team zur Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp im Rahmen der UEFA Nations League in Amsterdam auf die Niederlande. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell in der Johan Cruijff Arena im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

RTL überträgt das Spiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream bei RTL+. Ab 20.15 Uhr führt Moderatorin Laura Papendick durch die Vorberichterstattung, als Experte ist Lothar Matthäus dabei. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Die Nationalmannschaft bestreitet ihren Nations League-Auftakt im größten Stadion der Niederlande - in der rund 55.000 Menschen fassenden Johan Cruijff Arena, der Heimspielstätte von Ajax Amsterdam.

In welchen Trikots wird gespielt?

Die Nationalmannschaft wird ihr erstes Länderspiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp in den Retro-Auswärtstrikots von 1990 bestreiten. In den Trikots von Adidas wurde die Nationalmannschaft 1990 in Italien Weltmeister, das grüne Auswärtstrikot trug das DFB-Team beim Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen England. Hier gibt es das Trikot aus der Bringback-Kollektion im offiziellen DFB-Fanshop.

Wie sieht Klopps erster DFB-Kader aus?

Die Auswahl für die ersten beiden Spiele gegen die Niederlande und am 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg gegen Griechenland umfasst zunächst 24 Spieler. Für die beiden Partien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen Serbien und das Rückspiel gegen Griechenland am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr MESZ, live bei RTL) in Thessaloniki stoßen 20 weitere Akteure zum Team, während ein Großteil der Nationalspieler des Aufgebots für die ersten beiden Spiele wieder zu den Vereinen abreist. Für den Kader der ersten beiden Spiele kehren im Vergleich zum WM-Aufgebot im Sommer die Torhüter Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) und Finn Dahmen (FC Augsburg) ins Aufgebot zurück, außerdem die Verteidiger Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sowie in der Offensive Anton Stach (Leeds United), Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford) und Serge Gnabry (Bayern München). Neu dabei im Kreis der Nationalmannschaft sind Hennes Behrens vom FC Augsburg, die früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Max Rosenfelder, Philipp Treu und Yannik Engelhardt vom SC Freiburg und Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim sowie Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen die Niederlande?

Der Klassiker zwischen Niederlande und Deutschland hat eine lange Historie. Die Partie in Amsterdam ist bereits die 49. Begegnung der beiden Mannschaften. 18-mal gewann die DFB-Auswahl das Nachbarschaftsduell, in 12 Spielen musste sich die Nationalmannschaft geschlagen geben. Zuletzt gab es am 14. Oktober 2024, ebenfalls in der Nations League, einen 1:0-Heimerfolg, wobei der Stuttgarter Jamie Leweling das Tor des Abends erzielte. In 18 von 48 Spielen brachte das Duell keinen Sieger hervor. Eines der größten Duelle zwischen den beiden Mannschaften fand am 7. Juli 1974 statt: Nach Toren von Paul Breitner und Gerd Müller gewann Deutschland das WM-Finale gegen die Niederlande mit 2:1 und wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Im aktuellen Kader der Nationalmannschaft haben neun Spieler bereits gegen die Niederlande gespielt. Joshua Kimmich hat von allen Spielern aus dem deutschen Kader die meisten Spiele (7) gegen die Niederlande bestritten.

Wie sieht die deutsche Nations League-Gruppe aus?

Die deutsche Gruppe A2 besteht neben dem DFB-Team und den Niederlanden noch aus Griechenland und Serbien. Deutschland misst sich im Laufe der bevorstehenden, dreiwöchigen Länderspielphase mit jedem seiner Gruppengegner mindestens einmal - ingesamt stehen vier Partien an. Nach dem Niederlande-Spiel empfängt die Klopp-Auswahl Griechenland am Sonntag, 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), in Augsburg. Am Donnerstag, 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) ist Serbien in München zu Gast. Karten für die DFB-Heimspiele gibt es hier. Zum Abschluss der XXL-Länderspielperiode geht es am Sonntag, 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Thessaloniki abermals gegen Griechenland. Danach kommt die Nationalmannschaft, erneut im Rahmen der Nations League, wieder Mitte November zusammen.

Wie ist die Nations League aufgebaut?

Dem Finalturnier der "Final Four" ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga A erreichen. Danach geht es mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch in nur einer Partie. Es gibt auch Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.