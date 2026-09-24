Klopp: "Ich war mit der gezeigten Leidenschaft sehr zufrieden"

Nach dem Remis zum Auftakt der Nations League gegen die Niederlande haben sich Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler zum Auftritt in der Johann Cruyff-Arena in Amsterdam geäußert. DFB.de hat mitgeschrieben.

Bundestrainer Jürgen Klopp: Es waren zwei sehr gute Fußballmannschaften in derselben Situation. Beide wollten unter Beweis stellen, dass sie nicht so schlecht sind, wie sie gerade gesehen werden und das hat man dem Spiel angemerkt. Wir sind in den ersten zehn Minuten gut reingekommen ins Spiel. Dann hatten wir zehn Minuten Probleme, da sind wir nicht ganz hingekommen. Wenn das System noch nicht steht und damit meine ich nicht mal das taktische, sondern generell, wenn die Abläufe noch nicht komplett drin sind, dann ist das ein Moment, wo du hart darum kämpfen musst, um Zweikämpfe zu gewinnen. Ich war mit vielen Einzelleistungen sehr zufrieden, war generell mit der gezeigten Leidenschaft sehr zufrieden. Wir können besser und mehr Fußball spielen. Bei den zweiten Bällen haben wir uns an Stellen selber Arbeit verschafft. Es war ein anstrengendes Spiel für beide Mannschaften.

Joshua Kimmich: Es war ein intensives Spiel, in dem nicht alles perfekt war, aber Vieles sich auf dem Platz gut angefühlt hat, gerade am Anfang des Spiels. Wir haben nach dem 1:0 noch eine Riesenchance. Der Fokus lag in den letzten Tagen auf dem Defensiven. In der zweiten Halbzeit haben wir uns darauf konzentriert, tiefer zu stehen, aber eine gewisse Grundordnung zu finden, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Zum Schluss war es ein verdientes Unentschieden.

Jonathan Tah: Wir hätten gerne das Spiel gewonnen. Es gab auf beiden Seiten Chancen, aber wenn du führst, willst du es auch über die Bühne bringen. Ich glaube, wir haben einen guten ersten Schritt gemacht. Das Spiel war brutal intensiv. Es war nicht alles gegen und mit dem Ball perfekt, aber darum ging es nicht. Es ging darum, zu zeigen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollen.

Philipp Treu: Am Anfang wollten wir vorne draufgehen, wollten sie stressen und eklig in den Zweikämpfen sein, Powerfußball spielen. Das hat auch am Anfang gut geklappt. Wir hatten auch super Umschaltmomente, wenn ich an die Chance von Karim Adeyemi denke. Gerade hinten raus war es zu passiv meiner Meinung nach, gerade im tiefen Block, aber die Niederländer sind auch eingespielt vorne. Jeder hat sich reingehauen. Das muss auch in den nächsten Wochen Auftrieb geben, genau so muss man spielen.