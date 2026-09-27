Mit fünf Änderungen gegen Griechenland

Nach dem 1:1 in den Niederlanden zum Auftakt der Nations League 2026/2027 folgt für die deutsche Nationalmannschaft heute Abend (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg gegen Griechenland der zweite Akt. Bundestrainer Jürgen Klopp hat sein Team im Vergleich zum Auftritt in Amsterdam auf fünf Positionen umgebaut: Neben Alexander Nübel im Tor rücken auch Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Younes Ebnoutalib und Debütant Bambasé Conté in die erste Elf.

Die Startelf: 21 Nübel - 2 Bisseck, 4 Tah, 6 Kimmich (C), 8 Nmecha, 9 Schade, 14 Vagnoman, 15 Conté, 18 Brown, 19 Adeyemi, 23 Ebnoutalib.