FAQ: Nations-League-Spiel gegen Griechenland in Augsburg live in der ARD

Nach dem Auftakt in den Niederlanden bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das erste Duell der Länderspielsaison 2026/2027 auf heimischem Boden. Am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) trifft das DFB-Team zur Heimpremiere von Bundestrainer Jürgen Klopp im zweiten Spiel der UEFA Nations League in Augsburg auf Griechenland. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell in der WWK Arena im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD überträgt das Spiel am Sonntag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream in der ARD-Mediathek. Ab 20.15 Uhr führt Moderatorin Esther Sedlaczek durch die Vorberichterstattung, als Experte ist Bastian Schweinsteiger dabei. Philipp Sohmer kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Die Nationalmannschaft bestreitet das erste Heimspiel der Nations League im bayerischen Augsburg. Das Stadion von Bundesligist FC Augsburg, die WWK Arena, bietet Platz für rund 30.660 Menschen. Das letzte Länderspiel in Augsburg liegt 10 Jahre zurück. Am 29. Mai 2016 verlor die Nationalmannschaft dabei 1:3 gegen die Slowakei. In Augsburg spielte die deutsche Mannschaft bereits einmal gegen Griechenland: Am 22. Oktober 1961 gewann Deutschland durch zwei Tore von Uwe Seeler mit 2:1.

Wer leitet die Partie?

Das Spiel wird von einem englischen Schiedsrichtergespann geleitet. Als Referee wird Chris Kavanagh an den Seitenlinien unterstützt von Dan Cook und Alex James, Vierter Offizieller ist Thomas Bramall. Als Video-Assistent fungiert der Schotte Andrew Dallas, assistiert wird er vom Andrew Madley (ebenfalls aus England).

Wie sieht Klopps erster DFB-Kader aus?

Wie schon gegen die Niederlande umfasst auch der Kader in Augsburg gegen Griechenland 24 Spieler. Für die beiden Partien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen Serbien und das Rückspiel gegen Griechenland am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr MESZ, live bei RTL) in Thessaloniki stoßen 20 weitere Akteure zum Team, während ein Großteil der Nationalspieler des Aufgebots für die ersten beiden Spiele wieder zu den Vereinen abreist. Für den Kader der ersten beiden Spiele kehren im Vergleich zum WM-Aufgebot im Sommer die Torhüter Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) und Finn Dahmen (FC Augsburg) ins Aufgebot zurück, außerdem die Verteidiger Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sowie in der Offensive Anton Stach (Leeds United), Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford) und Serge Gnabry (Bayern München). Neu dabei im Kreis der Nationalmannschaft sind Hennes Behrens vom FC Augsburg, die früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Max Rosenfelder, Philipp Treu und Yannik Engelhardt vom SC Freiburg und Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim sowie Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Griechenland?

Die Partie in Augsburg ist das insgesamt elfte Aufeinandertreffen beider Mannschaften, verloren hat die DFB-Auswahl bisher noch kein einziges der vergangenen Spiele. Sieben Mal ging Deutschland als Sieger vom Platz, drei Mal gab es nur ein Unentschieden. Zuletzt begegneten sich beide Mannschaften beim 2:1-Heimerfolg der Nationalmannschaft im Länderspiel am 7. Juni 2024. Das wohl wichtigste Duell ist dagegen schon länger her, im bisher einzigen K.o.-Spiel beider Teams setzte sich Deutschland im EM-Viertelfinale 2012 am 22. Juni mit 4:2 durch. Treffsicher war damals unter anderem der deutsche WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose.

Wie sieht die deutsche Nations League-Gruppe aus?

Die deutsche Gruppe A2 besteht neben dem DFB-Team, den Niederlanden und Griechenland noch aus Serbien. Mit jedem seiner Gruppengegner misst sich Deutschland in der insgesamt dreiwöchigen Länderspielphase mindestens einmal - ingesamt stehen vier Partien an. Nach dem Griechenland-Spiel empfängt die Klopp-Auswahl Serbien am Donnerstag, 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München. Karten für die DFB-Heimspiele gibt es hier. Zum Abschluss der XXL-Länderspielperiode geht es am Sonntag, 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Thessaloniki abermals gegen Griechenland. Danach kommt die Nationalmannschaft, erneut im Rahmen der Nations League, wieder Mitte November zusammen.

Wie ist die Nations League aufgebaut?

Dem Finalturnier der "Final Four" ist ein Viertelfinale mit Hin-und Rückspiel vorgeschaltet, das die ersten beiden Teams jeder Gruppe aus der Topliga A erreichen. Danach geht es mit der Finalrunde der besten Vier weiter. Im Halbfinale und Endspiel fällt die Entscheidung jedoch in nur einer Partie. Es gibt auch Auf- und Absteiger. Die viertplatzierten Teams der Gruppen in den Ligen A und B steigen in die jeweils niedrigere Klasse ab. In der Liga C treten die zwei schlechtesten Letzten den direkten Gang in Liga D an. Während alle Gruppensieger direkt aufsteigen, gibt es auch über die Play-offs weitere Chancen. Dort treffen die Drittplatzierten der Liga A in Hin- und Rückspiel auf die Zweitplatzierten der Liga B, Gleiches gilt für die Dritten der Liga B und Zweiten der Liga C. Ebenfalls ermitteln die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die zwei Gruppenzweiten der Liga D weitere Auf- und Absteiger.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.