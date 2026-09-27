Nachhaltigkeitsmaßnahmen rund um das Länderspiel in Augsburg

Beim kommenden Länderspiel in Augsburg stehen neben dem sportlichen Geschehen auch Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen im Fokus. Gemeinsam mit dem FC Augsburg (FCA) setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verschiedene Maßnahmen um, die unter anderem das Catering, die Anreise, den Umgang mit Materialien und Abfällen sowie die Fanbelange betreffen.

Regional, vegetarisch und gegen Lebensmittelverschwendung

Nachhaltigkeit beginnt beim Länderspiel bereits auf dem Teller und setzt sich auch darüber hinaus fort. Gemeinsam mit dem FC Augsburg wird beim Catering darauf geachtet, regionale und saisonale Angebote zu stärken, Lebensmittel weiterzugeben und Mehrwegkonzepte konsequent einzusetzen.

Wer sich nicht nur für eine nachhaltigere Alternative, sondern gleichzeitig auch für seinen Geldbeutel entscheiden möchte, kann am Kiosk zur vegetarischen Variante greifen. Die Veggie-Currywurst wird im Public-Bereich für einen Euro weniger angeboten als die klassische Variante und verursacht wesentlich weniger CO2-Emissionen. Auch im VIP- und Hospitality-Bereich gehört mindestens eine vegetarische oder vegane Option zum Angebot. Beim Catering setzt der FC Augsburg bereits zu rund 85 Prozent auf regionale und saisonale Produkte. Übrig gebliebene Lebensmittel werden nicht einfach entsorgt. Noch am selben Tag werden geeignete Speisen von der Augsburger Tafel und der Wärmestube abgeholt und an Menschen in der Region weitergegeben.

Beim Abfall setzt der DFB auf die vorhandene Infrastruktur des FC Augsburg. Das vom Verein kürzlich eingeführte Abfalltrennsystem wird auch beim Länderspiel genutzt und ermöglicht eine getrennte Sammlung der verschiedenen Abfallarten.

Nein zur Tonne: Abfallvermeidung durch Wiederverwendung

Im gesamten Stadion wird auf Einwegplastik verzichtet. Ausgegeben werden ungebrandete Mehrwegbecher des FC Augsburg, die im Anschluss an einer Becherspenden-Stele abgegeben werden können. Wer sein Pfand dort abgibt, unterstützt die laufende Spendenaktion des FCA. Die gesammelten Beträge werden über die Saison hinweg gebündelt und anschließend vom Verein gespendet. Auch die beim Länderspiel zusammenkommenden Pfandspenden fließen in diesen Spendentopf ein.

Auch beim Aufbau und der Gestaltung des Spieltags wird auf einen bewussten Materialeinsatz geachtet. Für das Branding werden umweltfreundliche Materialien verwendet. Alle Bestandteile, die sich dafür eignen, werden nach der Veranstaltung nach Berlin gebracht und dort für Upcycling-Projekte weiterverwendet.

Nachhaltig und günstig zum Spiel

Für eine möglichst umweltfreundliche Anreise wird auch in Augsburg das bewährte ÖPNV-Kombiticket angeboten. Die Eintrittskarte gilt damit ab als Fahrschein im Tarifbereich. Darüber hinaus bietet der DFB über das kostenlose Mitfahrportal DFB-Fanfahrt die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden. Das Portal soll eine gemeinschaftliche und ressourcenschonendere Anreise fördern.

Sicherheit und soziale Verantwortung

Neben den Maßnahmen im ökologischen Bereich steht auch ein möglichst sicherer und inklusiver Stadionbesuch im Mittelpunkt. Für blinde und sehbehinderte Fans wird eine Audiodeskription angeboten. Hörgeschädigten Fans stehen Dolmetscher*innen zur Seite. Ergänzt wird das inklusive Länderspiel durch barrierearme Stadionzugänge, Rollstuhlplätze, Easy-Access-Seats, Unisex-Toiletten sowie helfenden Volunteers des Teams Barrierefreiheit. Mit dem Awareness-Konzept "Wo ist Lotte?" kommt ein umfassendes Unterstützungsangebot für Betroffene von Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt zum Einsatz. Geschulte Awareness-Teams des FC Augsburg sind im Stadion präsent und jederzeit erreichbar - erkennbar an einer pinken Weste.