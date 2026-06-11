Nachhaltigkeit
Gutes Spiel: DFB veröffentlicht ESG-Factsheet
So bleibt der Fußball ein gutes Spiel für alle: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zum zweiten Mal ein ESG-Factsheet veröffentlicht, in dem alle im Verband bearbeiteten Nachhaltigkeitsthemen des Jahres 2025 gebündelt und vorgestellt werden. Unter der Abkürzung ESG (Environmental, Social und Governance) sind die Aktivitäten zusammengefasst, die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die eigene Unternehmens- beziehungseweise Organisationsführung haben.
Unterteilt ist das Factsheet in die vier innerhalb der DFB-Nachhaltigkeitsstrategie "Gutes Spiel" definierten Säulen der Nachhaltigkeit: Gemeinschaft, Gesundheit, Umwelt und Governance. Außerdem stehen Projekte der DFB-Stiftungen und - als ein Highlight des vergangenen Jahres - die erfolgreiche Bewerbung um die Ausrichtung der Frauen-EM 2029 im Fokus.
Die im Factsheet beschriebenen Maßnahmen und Projekte des DFB reichen vom "Jahr der Schule" und dem DFB-Punktespiel über die Kinder- und Jugendschutzkampagne "Mein Spiel. Meine Grenze" bis zum Programm "Future Leaders in Football" und zu den umweltbewussten Pokalendspielen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betont in seinem Vorwort: "Nachhaltigkeit ist für uns kein abstrakter Begriff, sondern eine Haltung, die unser Handeln entscheidend prägt - auf den Plätzen, in den Vereinen, in unseren Entscheidungen."
Hier gibt es das ESG-Factsheet zum Download.
Kategorien: Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Gesundheit, Good Governance, Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz, DER DFB
Autor: gt
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