Future Leaders in Football

Die wachsenden sozialen Herausforderungen rund um den Globus sowie die an Relevanz gewinnenden Themen wie u.a. Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Bildung und Gesundheit, haben in der heutigen Gesellschaft an Bedeutung gewonnen und sind in unserem Handeln nicht mehr wegzudenken.

Der DFB nimmt seine gesellschaftspolitische Verantwortung als größter Sportfachverband der Welt nicht nur national, sondern auch international wahr und setzt bereits seit Jahrzehnten weltweit Projekte zur Entwicklung im und durch den Fußball um.

Was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, so sind Frauen und Mädchen weltweit immer noch mit Problemen und Hindernissen konfrontiert, die sie daran hindern, ihr Potenzial auszuschöpfen. Dies spiegelt sich auch im Sport wider, wo Frauen unterrepräsentiert sind, sei es als Spielerinnen, Funktionärinnen oder in Führungspositionen von Verbänden.

Das 5-tägige Leadership Workshop „Future Leaders in Football“ richtet sich an Personen aus dem Berufsfeld Fußball. Hierbei werden junge angehende Führungskräfte aus aller Welt - vor allem junge Frauen – für ihre künftige Führungsrolle im Berufsfeld Sport stark gemacht.

Das Motto lautet: "Fähigkeiten entwickeln und Maßnahmen ergreifen, um Herausforderungen in Sport und Gesellschaft zu bewältigen".

Konkrete Lernziele des Workshops:

Verstehen, Entwickeln und Anwenden von methodischen, kulturellen und sozialen Kompetenzen als Führungskräfte.

Erwerb von methodischem Wissen wie Vielfalt, Kultur und Nachhaltigkeit im Kontext von Sport Leadership.

Entwicklung von Strategien zur Bewältigung aktueller Führungsherausforderungen im Sport und Anwendung der neu erworbenen Fähigkeiten.

Training zur eigenen kritischen Reflexion von sich selbst und anderen, um effektive Kommunikation umzusetzen und Führungsqualitäten auszubauen.

Verbesserung der interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten.

Seit der Pilotierung 2021 haben in insgesamt 90 Teilnehmer*innen aus 37 Nationen von den Inhalten des Leadership-Workshops profitiert. Die bisher vier Editionen fanden in Amman (Jordanien), Doha (Katar), Durres (Albanien) sowie in Berlin (Deutschland) statt. Die erlernten Inhalte wurden in ca. 25 Fußballverbände weltweit getragen. Kooperationspartner sind das BMZ, GIZ, Volkswagen und UEFA-Assist.