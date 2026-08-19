Die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet in ihre 37. Spielzeit. Wie entsteht der Spielplan, warum werden die Partien erst nach den Männerligen zeitgenau angesetzt und wie sieht ein Regelspieltag aus? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Saison 2026/2027 - von Ansetzungen und TV-Übertragungen bis zu internationalen Startplätzen sowie Auf- und Abstieg.

Welche besonderen Zahlen und Fakten gibt es zur 37. Bundesligasaison?

Die Frauen-Bundesliga geht 2026/2027 in ihre 37. Spielzeit. Mit 344 Bundesliga-Einsätzen ist Svenja Huth vom VfL Wolfsburg die erfahrenste Spielerin im aktuellen Teilnehmerfeld. Die meisten Bundesliga-Tore bringt Pernille Harder vom FC Bayern München mit: Sie steht bei 107 Treffern. Zwischen der jüngsten und der ältesten Spielerin der Liga liegen rund 20 Jahre: Svenja Hecke vom VfB Stuttgart, geboren am 7. August 2010, ist zum Saisonstart 16 Jahre alt, Marina Hegering vom 1. FC Köln, geboren am 17. April 1990, 36 Jahre. Für zwei Vereine ist die Saison zudem eine Premiere: Der VfB Stuttgart und der 1. FSV Mainz 05 treten erstmals in der Frauen-Bundesliga an.

Wie entsteht der Spielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Die Eckdaten der Saison werden im Rahmenterminkalender festgehalten. Dort ist festgeschrieben, an welchem Wochenende die neue Saison beginnt, wann der letzte Spieltag vor der Winterpause ausgetragen wird und wann die Saison endet, aber auch wann die 26 Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sowie die Runden im DFB-Pokal der Frauen und der Google Pixel Supercup stattfinden.

Zeitgenau werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga in Blöcken – normalerweise für zwei bis vier Spieltage – angesetzt. Dabei ist die höchste Spielklasse der Frauen abhängig von den Ansetzungen der weiteren Profiligen im deutschen Fußball: Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga der Männer. Zudem sind die Ansetzungen der UEFA Women’s Champions League (UWCL) und des UEFA Women’s Europa Cup (UWEC) zu beachten. Die internationalen Wettbewerbe der Frauen und Männer sind der Hauptgrund, weshalb die termingenauen Ansetzungen der nationalen Ligen erst im Laufe der Saison erfolgen. Sobald die Anstoßzeiten feststehen, gibt es zugunsten der Planungssicherheit für Vereine und Anhänger in der Regel keine Änderungen mehr.

Die Spieltage 1 bis 26 der 2. Frauen-Bundesliga können bereits vor Saisonstart für die gesamte Saison zeitgenau angesetzt werden. Regelspieltag ist hier sonntags um 14 Uhr, alternativ auch um 11 Uhr.

Warum erscheinen die zeitgenauen Ansetzungen immer erst nach jenen der Männerligen?

Mit den Planungen für die Google Pixel Frauen-Bundesliga kann erst begonnen werden, wenn die Spielpläne der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga der Männer sowie die Ansetzungen der UWCL und des UWEC erschienen sind. Beispielsweise teilen sich der 1. FC Nürnberg, der Hamburger SV oder Union Berlin ihre Spielstätte mit den Männermannschaften. An vielen Standorten der Google Pixel Frauen-Bundesliga sind Spiele der Männer und Frauen am gleichen Tag aus organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen in der Regel ausgeschlossen. Die Männer-Wettbewerbe sind dabei stark von zwingenden Sicherheitsvorgaben der Behörden betroffen.

Berücksichtigt wird bei den Ansetzungen auch, dass die Spiele möglichst nicht parallel zu den Spielen der Männermannschaften angesetzt werden. So soll gewährleistet werden, dass die Fans eines Vereins möglichst nicht vor die Entscheidung gestellt werden, welches Spiel der Frauen oder Männer sie besuchen oder im TV anschauen.

Die zeitgenauen Ansetzungen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden vom DFB in Abstimmung mit den Vereinen und den TV-Partnern in der Regel fünf Werktage nach den DFL-Terminierungen für die Bundesliga und 2. Bundesliga der Männer sowie den DFB-Terminierungen der 3. Liga vorgenommen und veröffentlicht.

Welche Kriterien sind bei den Ansetzungen besonders zu beachten?

Bei den Ansetzungen müssen verschiedene Kriterien beachtet werden: Zum einen ist die Google Pixel Frauen-Bundesliga abhängig von den Ansetzungen der anderen Spielklassen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga der Männer und UWCL bzw. UWEC). Davon hängt auch die Verfügbarkeit der Spielstätten ab. Anhand dieser Daten und unter größtmöglicher Berücksichtigung der Vorgaben und Wünsche werden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten (Verband, Vereine und TV-Sender) die Ansetzungen erstellt und kurz danach veröffentlicht. Für das Erstellen und Veröffentlichen gilt das Motto: So schnell wie möglich und so sorgfältig wie nötig. Der Spielplan liefert den Rahmen – die einzelnen Spieltage und zeitgenauen Ansetzungen der Partien werden aufgrund der zu berücksichtigenden Kriterien im Laufe der Saison festgelegt.

Wie sieht der Regelspieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga aus?

Das in den Medienrechteverträgen verankerte Spieltagsformat bildet das Grundgerüst für die zeitgenauen Ansetzungen. Der Regelspieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga beinhaltet eine Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) sowie zwei am Samstag (12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (14, 16 und 18.30 Uhr). Den Abschluss des Spieltags macht die Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr).

Warum gibt es in der Google Pixel Frauen-Bundesliga ein Montagsspiel?

Seit der Saison 2023/2024 hat die Google Pixel Frauen-Bundesliga mit dem Montagsspiel ein Alleinstellungsmerkmal. Damit verfügt die Google Pixel Frauen-Bundesliga im wöchentlichen Livefußball-Programm über einen eigenen festen Ankerplatz, der die Wahrnehmung und mediale Reichweite der Liga stärken soll. Die Partie wird neben DAZN und MagentaSport auch frei empfangbar auf Sport1 übertragen.

Die Entscheidung, das Montagsspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit Beginn der Medienrechteperiode ab 2023/2024 einzuführen, wurde in Abstimmung mit den Vereinen und dem Ausschuss Frauen-Bundesligen getroffen. In einem umfassenden Beteiligungsprozess waren neben den Fachbereichen im DFB die Klubs eng eingebunden. Gemeinsames Ziel war die Erhöhung der Sichtbarkeit durch das Alleinstellungsmerkmal am Montag sowie die Steigerung der Vermarktungserlöse, von denen alle Vereine profitieren. Damit sollen auch die weitere Professionalisierung und Angleichung der Strukturen und damit die Optimierung der Bedingungen für die Spielerinnen unterstützt werden.

Wo ist die Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2026/2027 im TV zu sehen?

Wie auch im Vorjahr werden alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport und DAZN zu sehen sein. Das Montagsspiel wird zudem im Free-TV auf Sport1 übertragen. Außerdem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare TV-Livespiele pro Saison erworben. Alle Anbieter, außer Sport1, zeigen nach dem Spieltag die Highlights aller Partien.

Wird es in der Saison 2026/2027 "Englische Wochen" geben?

Da im Sommer 2026 kein Endrundenturnier stattgefunden hat und die Google Pixel Frauen-Bundesliga im Gegensatz zur Vorsaison entsprechend früher starten kann, wird es in der Saison 2026/2027 keine "Englischen Wochen“ geben.

Welche Teams gehen in der Saison 2026/2027 in der UEFA Women's Champions League und im UEFA Women's Europa Cup an den Start?

Gemäß der Eintrittsliste der UEFA qualifizierten sich die Meisterinnen des FC Bayern München direkt für die Ligaphase der UEFA Women’s Champions League. Die Vizemeisterinnen aus Wolfsburg müssen die dritte Qualifikationsrunde am 26. August und 2. September gegen Inter Mailand bestehen, um sich für die Ligaphase zu qualifizieren.

Die Drittplatzierten der Vorsaison von Eintracht Frankfurt setzten sich bereits in der zweiten Qualifikationsrunde (5. bis 8. August) gegen Omonia Nicosia und Malmö FF durch und erreichten somit die dritte Qualifikationsrunde, in der sieben Teams (unter anderem der VfL Wolfsburg) automatisch einsteigen. Dabei treffen die Adlerträgerinnen (ebenfalls am 26. August und 2. September) auf Paris Saint-Germain. Die Sieger der neun Duelle der dritten Qualifikationsrunde qualifizieren sich für die Ligaphase. Die Verlierer spielen in der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA Women’s Europa Cup weiter.

Welche Teams qualifizieren sich für die Saison 2027/2028 international?

Die drei erstplatzierten Teams qualifizieren sich für einen internationalen UEFA-Wettbewerb. In welcher Runde sie jeweils in den Wettbewerb einsteigen, wird für jede Spielzeit auf Basis der UEFA-Eintrittsliste neu festgelegt.

Wer steigt in die 2. Frauen-Bundesliga ab?

Die beiden letztplatzierten Teams steigen aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga ab.

Wer steigt aus der 2. Frauen-Bundesliga auf?

Die beiden bestplatzierten Teams aus der 2. Frauen-Bundesliga steigen in die Google Pixel Frauen-Bundesliga auf. Zweitvertretungen sind – sofern die 1. Mannschaft nicht aus der Liga absteigt - nicht aufstiegsberechtigt. Sollte eine Zweitvertretung einen Aufstiegsplatz belegen, rückt das bestplatzierte aufstiegsberechtigte Team nach.