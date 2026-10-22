Die Google Pixel Frauen-Bundesliga geht in ihre letzten Duelle vor der DFB-Pokal-Pause. Der 8. Spieltag beginnt am Freitagabend (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) mit der Begegnung zwischen RB Leipzig und Bayern München. Am Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) empfangen die Aufsteigerinnen vom VfB Stuttgart die Eintracht Frankfurt. Am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) trifft der SV Werder Bremen auf den SC Freiburg. Tickets für diese und alle weiteren Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 8. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 8. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 8. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Sonntagsspiel zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 17 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 8. Spieltag?

Die Partien des achten Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (12 und 14 Uhr), sowie vier Begegnungen am Sonntag (13, 14, 16 und 17 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlight-Show auf DFB-TV.

Der 8. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga:

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – Bayern München

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Sonntag (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

TSG Hoffenheim – 1. FSV Mainz 05

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – SC Freiburg

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Nürnberg – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag (ab 17 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Hamburger SV – 1. FC Union Berli