DFB-Nachwuchsliga
FAQ: Die Endrunde in den DFB-Nachwuchsligen
Zum zweiten Mal finden in der U 19 und in der U 17 DFB-Nachwuchsliga K.o.-Spiele statt. Die B-Junioren starten bereits am kommenden Wochenende mit den Achtelfinalpartien. Eine Woche später folgen die A-Junioren. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Endrunde in den DFB-Nachwuchsligen im FAQ.
Wie genau ist der Modus in der Endrunde?
Die vier besten Mannschaften der vier Gruppen aus der Hauptrunde in Liga A ziehen ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Die Spiele der Endrunde werden ab dem Achtelfinale im K.o.-Modus ohne Rückspiel gemäß eines Turnierbaums ausgetragen. Es findet nur ein Finalspiel statt. Der Austragungsort des Finalspiels ergibt sich aus dem Sieger der Paarung des Halbfinals 1.
Endet ein Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.
Wann wird gespielt?
U 17 DFB-Nachwuchsliga
Achtelfinale U 17: 25./26. April
Viertelfinale U 17: 2./3. Mai
Halbfinale U 17: 9./10. Mai
Finale U 17: 17. Mai (ab 11 Uhr)
U 19 DFB-Nachwuchsliga
Achtelfinale U 19: 2./3. Mai
Viertelfinale U 19: 9./10. Mai
Halbfinale U 19: 16./17. Mai
Finale U 19: 31. Mai (ab 13 Uhr)
Wie lauten die Achtelfinalpaarung in der U 17 DFB-Nachwuchsliga?
VfB Stuttgart – Hannover 96
VfL Bochum – TSG Hoffenheim
1. FC Magdeburg – 1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04 – FC Bayern München
Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach
1. FC Köln – VfL Wolfsburg
FC Augsburg – Hamburger SV
Karlsruher SC – Hertha BSC
Wo können Fans die Spiele verfolgen?
Die U 17-Achtelfinalpartien FC Schalke 04 gegen FC Bayern München und VfB Stuttgart gegen Hannover 96 sind live bei Sky im TV, in der Sky Sport App, auf YouTube und bei WOW im Stream zu sehen. Informationen zu möglichen Livestreams gibt es direkt bei den beteiligten Vereinen.
Kategorien: DFB-Nachwuchsliga
Autor: mha
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