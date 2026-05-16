Karangelis schießt VfB Stuttgart zum achten Titel

Mit dem 28. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage hat die U 17 des VfB Stuttgart den Gewinn der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft perfekt gemacht. Das Team von Trainer Daniel Jungwirth behauptete sich im Endspiel gegen Gastgeber TSG Hoffenheim 3:2 (1:0).

Mit dem insgesamt achten Titel nach 1986, 1994, 1995, 1999, 2004, 2009 und 2013 zogen die Stuttgarter mit Rekordsieger Borussia Dortmund gleich. Auch die U 19 des VfB hat im Finale um den DFB-Pokal der A-Junioren gegen den VfL Wolfsburg (Freitag, 22. März, ab 17 Uhr, live bei Sky) noch eine Titelchance.

Vor 1918 Zuschauer*innen im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion brachte Malik Mosrati (27.) die B-Junioren des VfB Stuttgart erstmals in Führung. Nach dem Ausgleich der TSG Hoffenheim durch Julian Graf (50.) gelang U 16-Nationalspieler William Recupero (52.) fast postwendend die direkte Antwort. Sein DFB-Teamkollege Samuel Passariello (66.) stellte für die Hausherren auf 2:2. Der Treffer von Konstantinos Karangelis (78.) zum Stuttgarter 3:2 hatte dann bis zum Abpfiff Bestand. Bei der Siegerehrung durch DFB-Vizepräsident Hermann Winkler sowie Holger Bellinghoff, den Vorsitzenden des DFB-Jugendausschusses, war der Jubel der Schwaben riesengroß.

Vollrath verpasst TSG-Führung

Hoffenheims Trainer Tobias Schilk veränderte seine Startelf, die im Halbfinale beim 1. FC Magdeburg (5:1) begonnen hatte, lediglich auf einer Position. Für den Doppeltorschützen Lucas Vollrath musste Ben Schreiweis weichen. Auch Stuttgarts Coach Daniel Jungwirth nahm einen Wechsel gegenüber dem spektakulären 5:4 nach Verlängerung gegen den FC Augsburg vor. Ali Aydin wurde von Felix Neunhoeffer ersetzt.

Zwischen beiden Teams entwickelte sich schnell ein munteres Endspiel. Zu Beginn hatten die Hoffenheimer leichte Feldvorteile. Beim Schuss von U 16-Nationalspieler Samuel Passariello packte Stuttgarts U 17-Nationaltorhüter Tom Walz sicher zu. Kurz darauf konnte VfB-Verteidiger Luca Berreth einen Querpass von Lukas Brügmann auf Lucas Vollrath noch verhindern. Die Stuttgarter hatten ihre bis dahin größte Chance nach einer Freistoßflanke. Luca Berreth erwischte den Ball aber nicht richtig. Die beste Möglichkeit auf einen Treffer verzeichnete die TSG Hoffenheim. Nach einer Flanke von Albin Kurpejovic köpfte Lucas Vollrath knapp am Tor vorbei.

Stattdessen ging der VfB Stuttgart erstmals in Führung. Tom Brenner spielte Malik Mosrati (27.) an, der von der Strafraumgrenze sehenswert ins rechte obere Eck zielte. Und der VfB hätte fast nachgelegt: Nach einem Lupfer tauchte Kian Speidel alleine vor dem Tor auf. Der Offensivspieler scheiterte aber an einer starken Fußabwehr von TSG-Torhüter Henri Eckelmann. Weil Almand Idrizi im letzten Moment mit einer Grätsche gegen Hoffenheims Nevio Zumpano, der schon an Torhüter Tom Walz vorbei war, zur Ecke klären konnte, blieb es zur Pause bei der Stuttgarter Führung.

Recupero mit schneller Antwort

Im zweiten Durchgang machten beide Teams zunächst ohne personelle Wechsel weiter. Und es dauerte nicht lange bis zum Hoffenheimer Ausgleich: Eine Ecke von Albin Kurpejovic verlängerte Julian Graf (50.) per Kopfball ins Tor. Dem VfB Stuttgart gelang aber quasi die direkte Antwort. U 16-Nationalspieler William Recupero (52.) setzte sich an der Grundlinie gegen Hoffenheims Torschützen Graf durch und brachte dann den Ball aus spitzem Winkel auch noch an Torhüter Eckelmann vorbei.

Danach drängte die TSG Hoffenheim auf den erneuten Ausgleich. Eine abgefälschte Flanke von Janis Stupfel klärte Luca Berreth vor dem einschussbereiten Lucas Vollrath noch. Die TSG stellte dennoch auf 2:2. Nach einem mustergültigen Steilpass von Nevio Zumpano lief U 16-Nationalspieler Samuel Passariello (60.) seinem Gegenspieler davon und ließ mit einem Lupfer VfB-Torhüter Tom Walz keine Chance.

Mit einem fast identischen Angriff hätten die Hoffenheimer sogar fast das Spiel komplett gedreht. Diesmal zielte Samuel Passariello alleine vor dem Tor aber knapp vorbei. Stattdessen gingen die Stuttgarter auch zum dritten Mal in Führung. Nach einem Hoffenheimer Fehlpass im Mittelfeld schaltete der VfB schnell um. Konstantinos Karangelis (78.) setzte sich gegen Julian Graf durch und überwand auch noch Schlussmann Henri Eckelmann. Weil Hoffenheims Nevio Zumpano bei einem Freistoß aus vielversprechender Position über das Tor zielte und VfB-Torhüter Tom Walz bei einem Kopfball von Nouh Tidjani sicher zupackte, blieb es beim insgesamt achten Titelgewinn des VfB Stuttgart.