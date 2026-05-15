2:1 gegen Mainz 05: Auch Hoffenheims U 19 erreicht Endspiel

Die U 19 der TSG Hoffenheim steht zum fünften Mal im Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Das Team von Trainer Paul Ehmann setzte sich im ersten Halbfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 vor eigenem Publikum 2:1 (1:1) durch und wahrte damit die Chance auf den dritten Titelgewinn (nach 2014 und 2024).

Im Finale haben die Kraichgauer am Sonntag, 31. Mai (ab 13 Uhr) erneut Heimrecht. Der Gegner wird an diesem Sonntag (ab 11 Uhr) im NRW-Duell zwischen dem SC Paderborn 07 und Titelverteidiger 1. FC Köln ermittelt. Der TV-Sender Sky überträgt beide Partien live.

Biazid trifft und verletzt sich

Vor 1078 Zuschauer*innen im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen auch früh in Führung. Zain Biazid (9.) verwandelte einen Handelfmeter souverän. Pech für die TSG: Ihr Torschütze schied nur wenige Minuten später nach einem Pressschlag wegen einer Fußverletzung aus.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen dann prompt die Mainzer besser ins Spiel. Einen Flachschuss von Mittelstürmer Mika Preßler konnte Hoffenheims Torhüter Nico Biedermann noch abwehren. Gegen einen Kopfball von Batuhan Deliboyraz (31.), der eine Freistoßflanke von Dominik Horlbeck entschlossen in die Maschen beförderte, hatte er jedoch keine Abwehrmöglichkeit. Daher ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Biedermann hält Sieg fest

Nach der Pause hätten die Gäste vorlegen können, doch Philipp Schreiber scheiterte mit einem Schlenzer am glänzend reagierenden Nico Biedermann. Auf der Gegenseite wurde ein Abschluss von Emil Kramer in letzter Sekunde noch geblockt, ein Kopfball TSG-Kapitän Tristan Spranger wurde abgewehrt. Der folgende Eckball sorgte für den Siegtreffer. Der eingewechselte Maxim Naumann brachte die Kugel nach innen, wo Krystof Cicek (59.) dem Ball per Kopf die entscheidende Richtungsänderung gab. Kurz vor der Torlinie wollte der Mainzer Abwehrspieler Domenic Köppel noch klären, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

In der Schlussphase warf der FSV alles nach vorne, blieb aber ohne zählbaren Erfolg. Bei der besten Chance war erneut Nico Biedermann gegen Mika Preßler auf dem Posten und hielt den Hoffenheimer Sieg fest. Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass nach der U 17 bei den B-Junioren (an diesem Samstag, 11 Uhr, gegen den VfB Stuttgart, live bei Sky) auch die U 19 der TSG im Endspiel um die Meisterschaft steht.

Kirchhoff: "Details entscheidend"

"Wie erwartet war es ein sehr enges Spiel, Mainz 05 hat es uns schwer gemacht", meinte TSG-Trainer Paul Ehmann im Sky-Interview. "In der zweiten Halbzeit waren wir etwas dominanter, mussten aber dennoch viel verteidigen."

FSV-Trainer und Ex-Bundesligaprofi Jan Kirchhoff sagte: "Die erste Enttäuschung ist natürlich groß. Es tut mir vor allem leid für die Jungs, die eine herausragende Saison gespielt haben. Wir hatten zwischenzeitlich sogar die Chance, in Führung zu gehen. Am Ende waren Details entscheidend. Wir nehmen jedoch positiv mit, dass wir die TSG am Rande einer Niederlage hatten."