Der VfB Stuttgart ist zum achten Mal Deutscher B-Junioren-Meister. Der 17 Jahre alte Schlussmann und Kapitän Tom Walz durfte nach dem 3:2-Finalsieg bei der TSG Hoffenheim die Meistertrophäe in Empfang nehmen. Im DFB.de-Interview spricht der U 17-Nationaltorhüter mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den Erfolg im Dietmar-Hopp-Stadion und die besonderen Qualitäten des Teams.

DFB.de: Nach dem Schlusspfiff bist Du vor Freude auf die Knie gegangen. Wie fühlt es sich an, Deutscher Meister zu sein, Tom?

Tom Walz: Bei mir überwog nach dem Schlusspfiff die Erleichterung. Hinter uns liegt eine sehr lange und anstrengende Saison. Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben.

DFB.de: Ist eine Last abgefallen, als Du die Meisterschale überreicht bekamst?

Walz: Die gesamte Anspannung hatte sich gelöst, danach gab es nur noch Freude pur. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass wir Deutscher Meister sind. Es wird bestimmt noch einige Tage dauern, bis ich das wirklich realisiert habe.

DFB.de: Mit welcher Marschroute seid Ihr in das Finale gestartet?

Walz: Ganz einfach: Wir hatten schon zuvor 27 Spiele in Serie nicht verloren, sind deshalb voller Überzeugung und Selbstvertrauen in das Endspiel gegangen. Wir wollten unser Spiel auf dem Platz bringen und den Titel gewinnen. Das hat geklappt.

DFB.de: Wie hast Du die Atmosphäre im Dietmar-Hopp-Stadion wahrgenommen?

Walz: Es war extrem laut und viele VfB-Fans haben uns unterstützt. Es war einfach super, vor so vielen Leuten zu spielen. Das hat uns noch einen zusätzlichen Push gegeben.

DFB.de: Was war aus Deiner Sicht entscheidend, um als siegreiches Team vom Platz zu gehen?

Walz: Wir sind zweimal in Führung gegangen, mussten jeweils den Ausgleich hinnehmen. Aber auch nach dem 2:2 wusste ich, dass wir die Partie ziehen werden. Wir sind immer drangeblieben, haben weiter an uns geglaubt.

DFB.de: Was hat das Team in dieser Saison ganz besonders ausgezeichnet?

Walz: Wir halten zusammen wie eine Familie, verstehen uns untereinander super. Die Gemeinschaft ist das, was uns auszeichnet.

DFB.de: Wie blickst Du insgesamt auf die K.o-Spiele um den Titel zurück?

Walz: Das 9:0 im Achtelfinale gegen Hannover 96 war der Überflieger, danach haben wir gegen den Karlsruher SC 6:0 gewonnen. Das ganz knappe 5:4 nach Verlängerung gegen den FC Augsburg hat uns ein wenig auf dem Boden zurückgeholt. Ich glaube, es hat uns gutgetan, dass wir im Halbfinale ein so enges Spiel hatten.

DFB.de: Du bist als Torhüter auch Kapitän der Meistermannschaft. Wie kam es dazu?

Walz: Am Anfang der Saison wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Für mich ist es eine riesige Ehre, Kapitän dieses Teams zu sein.

DFB.de: Welchen Anteil hat Trainer Daniel Jungwirth am Gewinn der Meisterschaft?

Walz: Vor Saisonbeginn waren wir in Brasilien zu einem Leistungsvergleich. Da lief es noch nicht so gut. Wir mussten uns zunächst an das Spielprinzip gewöhnen. Daniel hat uns jedoch durch seine beharrliche Arbeit auf den richtigen Kurs gebracht. Dass wir auf dem Platz taktisch so variabel sind, ist zweifelsohne sein Verdienst.

DFB.de: Wie groß ist Dein Wunsch, eines Tages für die VfB-Profis in der Bundesliga aufzulaufen?

Walz: Das ist das große Ziel aller Jungs bei uns im Kader, natürlich auch meins. Sollte es so kommen, wäre es ein Traum.