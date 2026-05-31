TSG-Keeper Biedermann: "Dass wir jetzt wirklich Deutscher Meister sind, ist unglaublich"

Der neue Deutsche A-Junioren-Meister heißt TSG Hoffenheim. Zum dritten Mal nach 2014 und 2024 holte der Nachwuchs des Bundesligisten aus dem Kraichgau den begehrten Titel. Das Team von Trainer Paul Ehmann bezwang vor 6200 Fans in der Sinsheimer PreZero Arena, der etatmäßigen Spielstätte der TSG-Profis, den Titelverteidiger 1. FC Köln 2:0 (2:0). DFB.de mit den Stimmen zum Finale.

Hannes Wolf (DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung sowie U 20-Nationaltrainer): Die TSG Hoffenheim war unter dem Strich die bessere Mannschaft und hat das Finale daher auch verdient gewonnen. Wir haben in dieser Saison gerade in der Endrunde sehr gute Spiele auf hohem Niveau gesehen. Das ist eine wichtige Plattform für die jungen Spieler, die in ihrer Entwicklung noch längst nicht am Ende angekommen sind.

Paul Ehmann (Trainer TSG Hoffenheim U 19): Ich bin sehr stolz darauf, was unsere Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, deshalb ging die Führung absolut in Ordnung. Nach der Pause war die Partie offener, aber wir haben alles in die Waagschale geworfen, um den Vorsprung zu verteidigen. Die Jungs haben intensiv gearbeitet und sehr viel investiert. Dafür wurden sie jetzt auch belohnt.

Stefan Ruthenbeck (Trainer 1. FC Köln U 19): Trotz der Niederlage kann sich sehen lassen, was wir in dieser Saison erreicht haben. Wir standen zum zweiten Mal nacheinander im Endspiel, waren auch im DFB-Pokal im Halbfinale und sind in der UEFA Youth League ebenfalls recht weit gekommen. Vor allem aber haben drei Spieler unseres Kaders ihr Debüt bei den Profis gegeben, viele waren schon für die U 21 am Ball. Im Finale war die TSG Hoffenheim in den ersten 35 Minuten richtig gut und hat sich damit den Sieg auch verdient. Wir hatten danach einige Momente, um die Partie vielleicht noch zu drehen, konnten diese aber nicht nutzen. Dennoch haben auch wir eine ordentliche Leistung gezeigt.

Nico Biedermann (Torhüter TSG Hoffenheim U 19): Ich bin sehr dankbar für dieses einmalige Erlebnis. Wir wussten, dass Köln ein starker Gegner ist und immer wieder zurückkommen kann. Wir waren jedoch sehr konzentriert und haben die Partie auf unsere Seite gezogen. Dass wir jetzt wirklich Deutscher Meister sind, ist unglaublich.

Frank Kramer (Direktor Sport TSG Hoffenheim): Unser Team war von Beginn sehr präsent, hatte mehr Spielanteile und hat sehr viel Intensität mit und gegen den Ball ins Spiel gebracht. Dem 1:0-Führungstor ging ein guter Freistoßtrick voraus. Dabei hatten wir eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz. Nur drei Spieler des älteren Jahrgangs waren in der Startelf. Insgesamt war es ein cooler Rahmen in der Arena und ein Duell auf hohem Niveau. Der Titel ist die Krönung für die herausragende Arbeit, die in der gesamten Akademie geleistet wird.

Markus Halfmann (Leiter der Nachwuchsabteilung 1. FC Köln): Ein Riesenkompliment geht an das gesamte Team, das eine überragende Saison gespielt hat, auch wenn nach einem solchen Finale zunächst einmal die Enttäuschung groß ist. Es ist eine tolle Sache, dass sehr viele Spieler des Teams schon lange bei uns im Verein sind. Einige kenne ich schon seit der U 12. Wir sind da auf einem guten Weg, wie die Entwicklung vieler Spieler bestätigt.