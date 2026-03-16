Ende März startet die deutsche U 18-Nationalmannschaft in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027. Nun hat DFB-Trainer Hanno Balitsch seinen 21-köpfigen Kader für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina am 25. März (ab 13 Uhr), gegen Israel am 28. März (ab 13 Uhr) und gegen Turniergastgeber Österreich am 31. März (ab 15 Uhr) bekanntgegeben.

"Erstmals beginnt die Qualifikation für die U 19-EM mit der ersten Runde bereits im U 18-Jahrgang", so Balitsch. "Wir treffen mit unserer neuen Mannschaft neben dem Gastgeber und Vizeweltmeister Österreich auf Bosnien und Herzegowina sowie Israel und haben damit eine ambitionierte Gruppe zugelost bekommen. Gerade deshalb wollen wir als Team schnell zusammenfinden und auf hohem Niveau in die EM-Qualifikation starten."

Neue EM-Quali in drei Runden

Der deutsche Nachwuchs trifft sich am 22. März zur Abreise zur Sportschule Lindabrunn südlich von Wien. Dort werden auch die beiden ersten Spiele ausgetragen, zum Turnierabschluss geht es ins Stadion Wiener Neustadt.

In der Vorbereitung auf die neu gestaltete EM-Qualifikation, die nun in drei Runden ausgetragen wird, hatte das DFB-Team im vergangenen November an einem Nationen-Turnier im spanischen Pinatar teilgenommen. Nach einem 1:2 gegen die Niederlande gelangen der deutschen U 18 zwei Siege gegen Norwegen (1:0) und Dänemark (2:0).