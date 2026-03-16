U 18-Junioren
Balitsch beruft Kader für EM-Qualifikation
Ende März startet die deutsche U 18-Nationalmannschaft in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027. Nun hat DFB-Trainer Hanno Balitsch seinen 21-köpfigen Kader für die Partien gegen Bosnien und Herzegowina am 25. März (ab 13 Uhr), gegen Israel am 28. März (ab 13 Uhr) und gegen Turniergastgeber Österreich am 31. März (ab 15 Uhr) bekanntgegeben.
"Erstmals beginnt die Qualifikation für die U 19-EM mit der ersten Runde bereits im U 18-Jahrgang", so Balitsch. "Wir treffen mit unserer neuen Mannschaft neben dem Gastgeber und Vizeweltmeister Österreich auf Bosnien und Herzegowina sowie Israel und haben damit eine ambitionierte Gruppe zugelost bekommen. Gerade deshalb wollen wir als Team schnell zusammenfinden und auf hohem Niveau in die EM-Qualifikation starten."
Neue EM-Quali in drei Runden
Der deutsche Nachwuchs trifft sich am 22. März zur Abreise zur Sportschule Lindabrunn südlich von Wien. Dort werden auch die beiden ersten Spiele ausgetragen, zum Turnierabschluss geht es ins Stadion Wiener Neustadt.
In der Vorbereitung auf die neu gestaltete EM-Qualifikation, die nun in drei Runden ausgetragen wird, hatte das DFB-Team im vergangenen November an einem Nationen-Turnier im spanischen Pinatar teilgenommen. Nach einem 1:2 gegen die Niederlande gelangen der deutschen U 18 zwei Siege gegen Norwegen (1:0) und Dänemark (2:0).
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
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U 18 gewinnt zum Abschluss gegen Dänemark
Die deutschen U 18-Junioren haben ihr Fußballjahr 2025 mit einem Sieg beendet. Im spanischen San Pedro del Pinatar gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch das letzte Spiel des Nationen-Turniers gegen Dänemark mit 2:0.
U 18 zum Abschluss gegen Dänemark
Zum Abschluss des Turniers im spanischen Pinatar trifft die deutsche U 18 heute (ab 17 Uhr) im dritten Spiel auf Dänemark. "Wir sind motiviert, die Zeit in Spanien positiv abzuschließen", sagt Coach Hanno Balitsch.