Am DFB-Campus wird täglich an den Erfolgen von morgen gearbeitet - an einem Tag wie diesem standen aber die Helden von einst im Mittelpunkt. Pünktlich um 10 Uhr fuhren sie im Teambus der Nationalmannschaft vor, im Gepäck hatten sie den Pokal. Der damalige Bundestrainer und der damalige Kapitän trugen ihn vorweg durch das Spalier der DFB-Mitarbeitenden. Hinter Berti Vogts und Jürgen Klinsmann, die den EM-Pokal in ihre Mitte genommen hatten, liefen die weiteren Europameister von 1996 durch das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer und die mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DFB, die gegen die Klänge der damaligen EM-Hymne "Three Lions" anjubelten.

"It‘s coming home" lautet der Refrain - am heutigen Montag kam er tatsächlich nach Hause. Gemeint ist der EM-Pokal, den Klinsmann und Vogts später gemeinsam in die neue, schmucke Vitrine am Eingang des DFB-Campus stellten, wo er ab sofort zu bestaunen ist. Vor allem aber kam die Europameister-Mannschaft von 1996 nach Hause. Ihr Jubiläum feierten die Europameister abermals in Frankfurt - dort, wo sie 30 Jahre zuvor nach der Rückkehr aus London mit dem Pokal von mehreren zehntausend Fans am Römer empfangen und gefeiert worden waren.

"Es war der Wahnsinn"

"Es ist klasse, heute hier mit den Jungs zu stehen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der vor drei Jahrzehnten als Fan bei der EURO in England dabei gewesen war. "Das war ein sensationelles Turnier. In der Truppe herrschten damals ein ganz besonderer Spirit und Teamgeist."

Das bewies schon die Tatsache, dass die Mannschaft auch 30 Jahre später noch fast in Kaderstärke zusammengekommen war. Neben Berti Vogts und seinem Assistenten Rainer Bonhof, beide als Spieler selbst Welt- und Europameister, sowie Kapitän Jürgen Klinsmann waren auch Oliver Bierhoff, Marco Bode, Steffen Freund, Thomas Helmer, Jürgen Kohler, Stefan Kuntz, Andreas Möller, Oliver Reck, Stefan Reuter, Matthias Sammer und Jens Todt dabei und verbrachten den Tag am DFB-Campus.

"Es war der Wahnsinn, was jeder Einzelne vom Typ und Charakter her damals in das Turnier eingebracht hat", bestätigte Andy Möller, der sechs Jahre vor dem Triumph von Wembley bereits in Rom Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft geworden war. "Wir hatten Führungsspieler, die sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Mit dieser Truppe war es etwas ganz Besonderes." Und weiter: "Das war mein Turnier, deswegen bin ich auch gerne heute hier", sagte der Schütze des entscheidenden Treffers im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Gastgeber England.

Personalisiertes Trikot für alle Europameister

Für manche wie Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann, der im vergangenen Jahr beim ersten DFB-Bundestag am Campus die Laudatio auf den neuen Ehrenspielführer Bernard "Ennatz" Dietz gehalten hatte, war es die Rückkehr an den Campus, für andere die Premiere. Und mit Oliver Bierhoff, 1996 im Finale gegen die Tschechische Republik der gefeierte Torschütze des Golden Goals, schaute einer vorbei, der einst die Vision von einer zentralen Heimat des deutschen Fußballs gehabt hatte.

"Vielen Dank, Oliver, dass du diese Idee so vorangetrieben hast", dankte Präsident Neuendorf dem früheren DFB-Direktor. Und sagte dem Anlass einer EM in England angemessen: "Der Campus ist tatsächlich 'Home of German Football' geworden." Neuendorf und DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask überreichten allen Nationalspielern ein personalisiertes Trikot zum großen Jubiläum, während über die Leinwand am Empfang des Campus noch einmal die unvergesslichen Bilder vom Turnier flimmerten.

Eine Bundestrainerin und fünf Bundestrainer am Campus

Es wurde nicht nur der historische Erfolg noch einmal angemessen gewürdigt, sondern selbst Geschichte geschrieben. Neben den früheren Bundestrainern Berti Vogts und Jürgen Klinsmann, der das DFB-Team 2006 beim begeisternden Sommermärchen angeleitet und auf Platz drei geführt hatte, waren auch Rudi Völler, Joachim Löw, Jürgen Klopp und Silvia Neid zum Campus gekommen - und damit sechs aktuelle und ehemalige Bundestrainer*innen. Das gab es noch nie. Silvia Neid stellte den Pokal der Weltmeisterinnen in die neue Pokalwand, DFB-Mitarbeiterin Renate Lingor, als Nationalspielerin jeweils zweimal Welt- und Europameisterin, die EM-Trophäe. Jogi Löw, der 2014 den bislang letzten Weltmeistertitel mit den Männern gewinnen konnte, übergab den goldenen WM-Pokal.

Zuletzt waren am DFB-Campus die U 17-Europameisterinnen und U 17-Weltmeister nach ihren Turniersiegen umjubelt empfangen worden, nun also die Titelträger von einst. Am Montag schauten auch aktuelle Spieler der U 18-Nationalmannschaft vorbei, die gerade zum Lehrgang am Campus weilt. Hier schließt sich der Kreis zwischen Zukunft und Vergangenheit.