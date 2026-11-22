Es gibt Fußballer, die durch ihre Technik begeistern. Andere glänzen mit Toren und spektakulären Aktionen. Und dann gibt es Spieler wie Torsten Frings: Fußballer, die vor allem durch ihre Mentalität, ihren unbedingten Einsatzwillen und ihre Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Der Mann, den sie durchaus liebevoll "Lutscher" nannten, wird heute 50. DFB.de gratuliert.

Am 22. November 1976 in Würselen geboren, entwickelte sich Frings zu einem der besten deutschen Mittelfeldspieler seiner Generation, 2006 erschien er in der Kicker-Rangliste einmal in der "Weltklasse". Er war auf und neben dem Platz direkt, kompromisslos und voller Energie. Einer, der dahin ging, wo es wehtat, Verantwortung übernahm und seine Mannschaft mitriss. Seine ersten Gehversuche mit Ball machte er mit sieben bei Rot-Weiß Aldorf, dann wechselte er zur örtlichen Rhenania, wo er 1990 von Alemannia Aachen entdeckt wurde - mit 14. Eigentlich war er ein Torjäger, aber in seiner Profikarriere zeichnete er sich vor allem dadurch aus, Zweikämpfe zu gewinnen, Gegner zu zermürben und furchtlos zu sein. Nach 56 Spielen und 13 Toren in der Regionalliga West-Südwest nahm er im Januar 1997 das Angebot von Werder Bremen an und landete mit 20 Jahren in der Bundesliga, in der auf 402 Spiele und 79 Tore kommen sollte.

In Bremen gelingt der Durchbruch

An der Weser fand er seine sportliche Heimat und dort glückte ihm auch sein Durchbruch. In der schwierigen Umbruchphase nach der Ära Otto Rehhagel war Frings einer der wenigen Gewinner, auf den kein Trainer verzichten wollte. Im Mai 1999 war Thomas Schaaf schon sein vierter Übungsleiter, der für ihn "der Mann, der mich zu dem machte, der ich bin" wurde. So sagte er es 2007 auf dem Zenit seiner Karriere. Mit Schaaf gewann Werder 1999 überraschend den DFB-Pokal im Finale gegen die Bayern.

Weil es vorläufig bei diesem Titel blieb und er immer "das Ziel vor Augen hatte, Deutscher Meister zu werden", wechselte Frings 2002 nach Dortmund - zum Meister. Da war er schon Nationalspieler und Vize-Weltmeister. Im Februar 2001 hatte ihn Teamchef Rudi Völler in Paris debütieren lassen und fortan kaum mehr auf ihn verzichtet. Bei der WM in Japan und Südkorea war er der rechte Verteidiger in einer Abwehr, die bis zum Finale nur ein Tor kassierte. Seine größte Tat war eine Rettungsaktion auf der Torlinie im Viertelfinale gegen die USA.

Zurück in Deutschland folgten also zwei Dortmunder Jahre, aber keine Titel. So ging er nach der EM 2004, bei der er mit einer Art Freistoßflanke gegen die Niederlande (1:1) das erste deutsche Turniertor schoss, zu den Bayern. Die bezahlten schon neun Millionen Euro für ihn und Frings sagte: "Jeder Spieler hat das Ziel, irgendwann in München zu spielen." Allerdings kam es dort zum Wiedersehen mit Felix Magath, 1998/99 sein dritter Trainer in Bremen. Die Chemie stimmte nicht zwischen dem strengen Trainer und dem impulsiven und geradlinigen Fighter. Magath sagte öffentlich, Frings sei noch lange nicht am Leistungslimit. Der erkannte: "In München bin ich überflüssig", und suchte prompt das Weite, das in diesem Fall das Bekannte war.

Ein Rückkehrer wird zur Vereinslegende

Als Doublesieger ging er 2005 nach Bremen zurück, für nur noch fünf Millionen Euro. Dort wurde er endgültig zur Identifikationsfigur, war er doch im zentralen Mittelfeld Führungsspieler einer Mannschaft, die um Titel und in der Champions League spielte. Obwohl nur noch ein Titel dazu kam (DFB-Pokal 2009) für den "Lutscher", der so hieß, weil er selbst mal im Training den Österreicher Andreas Herzog so betitelt hatte. Aber in Bremen hatte der Mann, der jeglichen Glamour verabscheute und wohl nie in privaten Werbespots erschien, sein Glück gefunden. "Bei Bayern ist es nicht möglich, abseits des Platzes Ruhe zu finden, die ich brauche, um mich wohl zu fühlen. Bei Werder ist das anders.", sagte er nach seiner Rückkehr.

Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hinterließ Frings deutliche Spuren. 79 Länderspiele absolvierte er zwischen 2001 und 2009, dreimal stand er noch im Kader. Er spielte alle vier Turniere jener Zeit. Fraings war wie erwähnt Teil der Mannschaft, die 2002 Vizeweltmeister wurde, 2006 bei der Heim-WM den dritten Platz erreichte, 2004 in der EM-Vorrunde scheiterte und 2008 das EM-Finale bestritt. Besonders die WM 2006 bleibt mit der Begeisterung im eigenen Land eng mit seiner Karriere verbunden. Sein Fernschuss-Tor gegen Costa Rica vergisst niemand, der es gesehen hat.

Sperre im wichtigsten Spiel der Karriere

Aber noch etwas bleibt unvergessen und das schmeckt ihm bis heute bitter: Nach dem dramatischen Viertelfinalsieg gegen Argentinien im Elfmeterschießen kam es zu tumultartigen Szenen zwischen Spielern beider Mannschaften. Im Nachgang geriet auch Frings ins Visier der FIFA. Italienische Fernsehbilder zeigten eine Handbewegung in Richtung des Argentiniers Julio Cruz. Frings wollte angeblich "nur schlichten", aber die FIFA wertete diese als Tätlichkeit und sperrte ihn für das Halbfinale gegen Italien. Eine Entscheidung, die erst einen Tag vor dem Spiel bekannt gegeben wurde und in Deutschland für heftige Diskussionen sorgte. Frings selbst bestritt einen gezielten Faustschlag und fühlte sich ungerecht behandelt. So musste er ausgerechnet im wohl wichtigsten Spiel seiner Heim-WM zuschauen. Deutschland verlor gegen Italien nach Verlängerung mit 0:2. Die verpasste Chance auf das Finale blieb eine der bittersten Erfahrungen seiner Karriere. Dazu sagte er: "Ich wurde aus politischen Gründen von der FIFA gesperrt. Das Urteil war ein Witz, der bitterste Moment meines Lebens." Er fühlte sich um den WM-Titel betrogen, denn auch davon war er überzeugt: "Das Halbfinal-Aus war viel schlimmer als das Finale 2002. 2006 waren wir schon eingraviert als Weltmeister. Wir hätten den Titel verdient, weil wir die beste Elf waren. Wir spielten den schönsten Fußball, fast perfekt."

Schön war auch der Fußball unter Joachim Löw, der aber ab 2009 für den da schon 32-jährigen keine Verwendung mehr fand. Mit einem leichten Dissens endete die Karriere im DFB-Dress ohne Titel, aber nicht ohne Vermächtnis. Frings verkörperte einen Fußball, der von Leidenschaft und Mentalität lebte. Er war kein Lautsprecher, der sich in den Vordergrund drängte, sondern ein Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft und deren Anführer Michael Ballack, mit dem er befreundet war, stellte. Seine Zweikampfstärke, sein taktisches Verständnis und seine Bereitschaft, für die Mannschaft alles zu geben, machten ihn zu einem geschätzten Mitspieler und einer echten Führungspersönlichkeit. Wie sah er sich selber? "Ich brauche keine guten Aktionen, keine Hackentricks. Für mich macht Fußball Spaß, da fällt vieles leichter. Ich gehe gerne zur Arbeit, Vielleicht ist dies der Schlüssel. Ich bin so stark, weil ich gerne arbeite."

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Fußball treu. Als Trainer sammelte er weitere Erfahrungen zunächst Betreuerstab der Werder-Cheftrainer, 2016 stieg er bei Bundesligaschlusslicht Darmstadt 98 selbst als Chef ein - und ab. Nach wenigen Monaten in der 2. Liga endete diese Episode. 2020/21 versuchte sich der Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern noch beim SV Meppen, seitdem hat er keinen Verein mehr übernommen. Als Experte ist er dem Fußball weiterhin verbunden, kurz vor seinem Geburtstag war er für DAZN im Einsatz. Wer immer ihn holt, der Lutscher wird alles geben, auch mit 50.