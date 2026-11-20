Nun steht der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale der UEFA Nations League Ende März fest: Es ist Belgien. Bundestrainer Jürgen Klopp ordnet im Kurzinterview mit DFB.TV das Los ein und spricht auch über den möglichen Heimvorteil im Rückspiel.

DFB.de: Das war ein unkonventionelles Setup heute, Sie haben die Nations-League-Auslosung im Büro verfolgt. Hat es trotzdem gekribbelt?

Jürgen Klopp: Hat es überraschenderweise. Ich weiß gar nicht, das wie vielte Mal in den letzten Monaten das jetzt ein erstes Mal für mich war. Aber das war gut. Ich bin mit dem Los zufrieden, so viele Möglichkeiten gab es ja auch nicht. Nach dem ersten Los war klar, dass es nicht in die Kälte geht, in den verlängerten Winter in Norwegen. Wir haben jetzt also die normalen Witterungsbedingungen, wenn wir im März spielen. Ich freue mich auf Belgien. Sie sind ein starker Gegner, haben auch einen neuen Trainer und eine tolle Nations League gespielt, tolle Spiele gemacht. Einige Spieler kenne ich sehr gut: Kevin de Bruyne, ich weiß gar nicht, wie oft wir gegen Kevin gespielt haben. Doku, Tielemans, gegen den haben wir mit Dortmund schon gespielt, da war er mit 16 bei Anderlecht.

DFB.de: Sehen Sie Ihre Mannschaft nach den beiden jüngsten Siegen schon in der Favoritenrolle?

Klopp: Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Das ist eine Frage, die man ziemlich häufig gestellt bekommt, über die ich mir aber praktisch nie Gedanken gemacht habe. Ich bin noch nie in ein Spiel gegangen, das ich nicht gewinnen wollte. In viereinhalb Monaten kann so wahnsinnig viel passieren. Wir sind ganz happy mit dem letzten Eindruck, den wir hinterlassen haben, und uns trotzdem vollkommen im Klaren darüber, dass wir ganz am Anfang einer Entwicklung stehen. Aber wir freuen uns trotzdem darüber, dass wir mit so einer positiven Stimmung das Nationalmannschaftsjahr beenden konnten, und die wollen wir natürlich mitnehmen. Es gibt aber eine ganze Menge zu tun zwischen Jetzt und Dann. Wir haben gesagt, dass wir an allen Stellschrauben drehen wollen, und darum kümmern wir uns jetzt. Wir werden weiterhin unsere Spieler beobachten, wie sie sich entwickeln, wo wir ihnen unter die Arme greifen können. Jetzt hat man aber den Gegner im Kopf, vielleicht werde ich heute noch ein Spiel von Belgien gucken. Gegen Italien habe ich sie gesehen, aber nicht analytisch. Belgien ist eine tolle Fußballnation, sie machen das gut. Kevin de Bruyne ist einer der größten Spieler, den die Premier League je gesehen hat. Er ist immer noch gut - leider. (lacht)

DFB.de: Als Gruppensieger findet das Rückspiel in Deutschland statt. Man weiß noch nicht wo, aber ist das ein Vorteil?

Klopp: Ja. Das hängt natürlich ein bisschen vom Hinspiel ab. Aber grundsätzlich ist es ja gedacht, dass man als Gruppenerster das Rückspiel zu Hause bekommt und damit einen Vorteil hat. Wir müssen es zu einem Vorteil machen. Allerdings sollten wir erst mal das Auswärtsspiel nicht zu einem Nachteil werden lassen, denn in einem Spiel können ganz viele Dinge passieren. Wir werden uns ab einem gewissen Moment ganz intensiv auf das Hinspiel in Belgien vorbereiten, und über das andere Spiel denken wir dann ein bisschen später nach. Wir haben jetzt die Möglichkeit, darauf herumzudenken und ein paar Ideen zu entwickeln. Es wird bestimmt aufgrund des letzten Eindrucks, den wir hinterlassen haben und hoffentlich aufgrund der Leistung, die wir im ersten Spiel in Brüssel zeigen werden, eine gute Atmosphäre, und das ist schon mal wichtig.