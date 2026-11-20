Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Belgien. Dies ergab die Ziehung der K.o.-Runde, die heute Mittag in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz von "Glücksfee" Adrien Silva, Europameister 2016 mit Portugal, vorgenommen wurde. Als Sieger der Vorrundengruppe A4 darf das DFB-Team zunächst auswärts antreten und genießt dann wenige Tage später Heimrecht im Rückspiel.

In den weiteren Partien bekommt es Welt- und Europameister Spanien mit Frankreich zu tun, Norwegen spielt gegen den WM-Dritten England und die Niederlande gegen Portugal. Die Hinspiele werden in der kommenden Länderspielperiode zwischen dem 25. und 27. März 2027 ausgetragen, die Rückspiele zwischen dem 28. und 30. März.

Halbfinalgegner wäre Norwegen oder England

Auch der weitere Fahrplan wurde bereits ausgelost: Sollte sich Deutschland im Viertelfinale gegen Belgien durchsetzen, würde die DFB-Auswahl im Halbfinale auf den Gewinner der Paarung Norwegen gegen England treffen. Im anderen Semifinale misst sich der Gewinner aus Niederlande gegen Portugal mit dem Sieger des Duells Spanien gegen Frankreich. Das Finalturnier mit den Halbfinalpartien, dem Spiel um Platz drei und dem Endspiel findet vom 9. bis 13. Juni 2027 in einem der vier Teilnehmerländer statt.

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