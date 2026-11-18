Männer-Nationalmannschaft
Video: Mit Gala zum Gruppensieg
Was für ein Abschluss des Länderspieljahres - und der Vorrunde in der UEFA Nations League: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gegen die Niederlande teilweise in einen Rausch gespielt, die Fans begeistert und ganz nebenbei den Gruppensieg gesichert. Das 5:0 im ausverkauften Berliner Olympiastadion markiert den zweithöchsten Sieg gegen "Oranje" in der langen Länderspielhistorie. DFB.de zeigt die fünf Tore dieser denkwürdigen Begegnung im Video bei YouTube.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Klopp: "Wir haben unglaubliche Sachen gemacht"
Die Nationalmannschaft hat das Fußballjahr 2026 mit einem begeisternden Auftritt und dem Gruppensieg in der Nations League abgeschlossen. Im Interview spricht Bundestrainer Jürgen Klopp über das 5:0 gegen die Niederlande in Berlin.
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Die Nationalmannschaft hat mit einem 5:0 (1:0) zum Abschluss der Vorrunde in der UEFA Nations League gegen die Niederlande die Herzen der Fans höherschlagen lassen und als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale geschafft. DFB.de hat die Stimmen.
5:0! DFB-Team gegen Niederlande wie entfesselt
"Finale" gewonnen, Viertelfinale erreicht - und das sogar als Gruppensieger! Für die Nationalmannschaft geht es nach einer Galavorstellung in der zweiten Halbzeit beim 5:0 gegen die Niederlande in der K.o.-Runde der UEFA Nations League weiter.