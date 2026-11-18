Was für ein Abschluss des Länderspieljahres - und der Vorrunde in der UEFA Nations League: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich gegen die Niederlande teilweise in einen Rausch gespielt, die Fans begeistert und ganz nebenbei den Gruppensieg gesichert. Das 5:0 im ausverkauften Berliner Olympiastadion markiert den zweithöchsten Sieg gegen "Oranje" in der langen Länderspielhistorie. DFB.de zeigt die fünf Tore dieser denkwürdigen Begegnung im Video bei YouTube.