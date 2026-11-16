"Finale" gewonnen, Viertelfinale erreicht - und das sogar als Gruppensieger! Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach einer Galavorstellung in der zweiten Halbzeit im kommenden Jahr in der UEFA Nations League mit K.o.-Spielen gegen die besten Mannschaften des Kontinents weiter. Das DFB-Team siegte im entscheidenden Spiel in Gruppe A4 gegen die Niederlande denkwürdig mit 5:0 (1:0) und spielte sich zwischenzeitlich in einen Rausch.

Trotz des 1:0 der Griechen im parallel stattfindenden Gruppenspiel gegen Serbien sicherte sich Deutschland im Dreiervergleich durch den Kantersieg mit den punktgleichen Niederländern und Griechen sogar den ersten Platz in der Gruppe und darf sich nun in der Runde der letzten Acht im März mit einem der Gruppenzweiten messen. Es war der höchste Sieg gegen die Niederlande seit dem 7:0 im Jahr 1959.

In einer über weite Strecken chancenarmen ersten Hälfte in Berlin sorgte Derry Scherhant mit seinem sehenswerten Treffer in den Winkel in seiner Heimatstadt für einen Paukenschlag (41.). Nicht weniger sehenswert war auch der zweite Treffer durch Florian Wirtz aus etwa 19 Metern (60.). Dann brachen bei den Niederländern die Dämme und beim DFB-Team gelang fast alles. Erst ließ Nico Schlotterbeck einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf auf Brusthöhe sogar zum dritten Treffer abtropfen (65.). Wirtz (71.) und Brajan Gruda (77.) schraubten das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe.

Chancenarmer Auftakt

Anfangs hatte wenig auf einen so hohen Sieg hingedeutet. Nach sieben Jahrzehnten zum letzten Mal in Trikots von Partner Adidas war das DFB-Team im ausverkauften Berliner Olympiastadion von Spielbeginn an zwar bemüht, offensiv Akzente zu setzen. Beiden Mannschaften war der gegenseitige Respekt aber durchaus anzumerken. Die Niederländer zogen sich bei deutscher Spielkontrolle weit zurück, agierten hinten hellwach und lauerten ihrerseits erfolglos auf Konter, sodass in der Anfangsviertelstunde auf beiden Seiten klare Chancen Mangelware blieben.

Auch Mitte der ersten Halbzeit war Deutschland weiter auf der Suche nach Lücken in der Abwehr der "Elftal". Auf der anderen Seite hatte das DFB-Team Glück, dass bei einem schnellen Gegenzug der Niederländer der im Strafraum freistehende Crysencio Summerville vor seinem Torabschluss wegrutschte, denn das hätte gefährlich werden können (19.). Die Gastgeber meldeten sich nach einem Freistoß aus dem Halbfeld vorsichtig an: Nach einer Flanke von Joshua Kimmich landete eine harmloser Kopfball von Kai Havertz genau in den Armen von Oranje-Schlussmann Bart Verbruggen (23.).

Scherhant bricht den Bann

Die Konter der Niederlander wurden nun häufiger - und gefährlicher. Nach einem Tempodribbling von Cody Gakpo auf dem Flügel gegen Philipp Treu konnte Donyell Malen mit der etwas zu druckvollen Flanke im Zentrum aber zu wenig anfangen (26.). Das DFB-Team kam dem gegnerischen Tor zunächst mit ruhenden Bällen am nächsten. Das änderte sich erst in der 32. Minute nach einem starken Angriff über Brajan Gruda und Treu, dessen Hereingabe im Rückraum bei Derry Scherhant landete. Sein Schuss aus der Drehung aus etwa 14 Meter prallte an den Außenpfosten.

Kurz vor der Pause schaltete die DFB-Auswahl noch einmal einen Gang hoch - und belohnte sich mit einem Traumtor. Nach einer Ablage von Kimmich schlug Scherhant außen einen Haken und dribbelte nach innen. Der verdeckte Schuss des gebürtigen Berliners mit dem Vollspann landete mit viel Druck im Torknick (41.). Verbruggen war zwar mit einer Hand noch dran, konnte den Ball aber nicht entscheidend abwehren.

Blitzstart nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte - mit einer Scherhant-Aktion. Nach einem technisch perfekten Zuspiel von Florian Wirtz wurde der erste Schussversuch des Torschützen noch geblockt, die zweite Schusschance landete dann über dem niederländischen Tor (46.). Auf der anderen Seite verlor Scherhant seinen Gegenspieler nur zwei Minuten später in seinem Rücken aus den Augen, ein Kopfball von Denzel Dumfries landete aus etwa sieben Metern aber über dem Tor (48.).

Das DFB-Team machte in einer etwas ruppiger werdenden Partie weiterhin das Spiel. Im Gegensatz zum ersten Durchgang hatte die Partie nach dem Seitenwechsel aber nun mehr Torszenen parat. Auch Gruda versuchte sich mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze, der das Tor nur um wenige Meter verfehlte (51.). Einen Schuss von Gakpo aus der zweiten Reihe konnte Marc-André ter Stegen nur nach vorne abwehren (57.).

Reihenweise Treffer

Aus der zweiten Reihe bot das DFB-Team mehr Präzision. Nachdem sein erster Abschlussversuch geblockt worden war, blieb Wirtz aber dran, schlug einen Haken und schlenzte den Ball aus etwa 19 Metern an den Innenpfosten (60.). Auch der dritte Treffer ließ nicht lange auf sich warten, als Schlotterbeck einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf ins lange Eck verlängerte (65.).

Die deutschen Fans sangen "Einer geht noch, einer geht noch rein" - und wurden erhört. Es gingen sogar noch zwei rein. Erst schoss Wirtz im Zusammenspiel mit Gruda den Ball aus etwas fünf Metern unter die Latte. Dann durfte auch Gruda selbst ins Tor abschließen. Nach einem weiteren Pfostenschuss von Scherhant staubte Gruda den Abpraller dann zum 5:0 ab (77.). Die Niederlande leisteten kaum noch Gegenwehr. Finn Jeltsch kam in der 75. Minute zu seinem ersten Länderspiel.