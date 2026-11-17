Die deutsche Nationalmannschaft hat das Fußballjahr 2026 mit einem begeisternden Auftritt in der UEFA Nations League abgeschlossen und das Viertelfinale als Gruppensieger erreicht. Das Team von Jürgen Klopp gewann in Berlin mit 5:0 gegen die Niederlande - und bescherte der ARD eine gute Quote. Im Durchschnitt 10,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den höchsten Sieg gegen die Elftal seit dem 7:0 im Jahr 1959, das entsprach einem Marktanteil von 42,3 Prozent. Im Interview auf DFB.de ordnet der Bundestrainer die Leistung ein.

Frage: Jürgen Klopp, ein 5:0 gegen die Niederlande zum Jahresabschluss - wie bewerten Sie dieses Ergebnis?

Jürgen Klopp: Es war außergewöhnlich, gegen einen richtig guten Gegner. Wir haben unglaubliche Tore geschossen, das war ja Wahnsinn. Ein tolles Fußballspiel und ein grandioses Erlebnis. Die Supertore werde ich mir in der Nacht und in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder anschauen.

Frage: Was hat Ihnen dieses Spiel gezeigt?

Klopp: Die Niederlande und wir haben uns anfangs die Bälle gegenseitig hoch um die Ohren geschlagen. Perfekter Spielaufbau gegen hohes Pressing - ich habe gedacht, das machen wir später mal. Es hat deshalb ein paar kleinerer Anpassungen bedurft, dann haben wir unglaubliche Sachen gemacht. Derry Scherhant und Brajan Gruda, die können beide kicken, lieber Himmel. Das ist eine ganz spezielle Gruppe. Das müssen wir sichtbar machen und sichtbar halten. Wir können nicht die Welt verändern, aber ein freundliches Gesicht zeigen.

Frage: Was bedeutet das für die Stimmung im Lande?

Klopp: Die Leute gehen alle mit einem Lächeln nach Hause und stellen die Nationalmannschaft zumindest mal für drei, vier Monate nicht infrage. Man hatte ja das Gefühl, dass ein neuer Trainer sich diese Mannschaft schön saufen muss - dann komme ich hin und bin in 44 Mann schockverliebt. Wenn wir die Hochtalentierten ins Laufen kriegen, ist das kein Spaß gegen uns.

Frage: Wie waren sie, Ihre ersten Monate als Bundestrainer?

Klopp: Es gibt nichts Größeres. Es hat Riesenspaß gemacht. Wir brauchen Vertrauen, dass es in die richtige Richtung geht, dass wir uns wirklich kümmern. Wir haben natürlich nicht alle Probleme gelöst, das ist Quatsch, aber wir haben aufgezeigt. Und das ist wichtig.

Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Klopp: Wir wissen, dass wir Zeit brauchen. Die geben wir uns. Und zwischendurch müssen wir Fußball spielen. Wir haben uns selbst die Messlatte hoch gelegt, jetzt müssen wir da immer drüber.

Frage: Wie lässt sich dieses Niveau halten?

Klopp: Wir wollen es sukzessive verfestigen. Wir sind nicht fertig. Ein paar Baustellen haben wir schon noch. Aber ich freue mich auf unsere Zukunft, das ist verrückt, was da auch noch nachkommt.