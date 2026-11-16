Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem 5:0 (1:0) zum Abschluss der Vorrunde in der UEFA Nations League gegen die Niederlande in Berlin die Herzen der Fans höherschlagen lassen und als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Die Spieler und Bundestrainer Jürgen Klopp waren nach dem historischen Erfolg gegen den Nachbarn überglücklich. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Jürgen Klopp: Das Spiel war heute außergewöhnlich - und das gegen einen richtig guten Gegner. Wir mussten uns in der ersten Halbzeit anpassen und einen Weg finden. Dann haben wir unglaubliche Tore geschossen. Es war ein tolles Fußballspiel und ein großartiges Erlebnis. Das hier in Berlin vor ausverkauftem Haus so machen zu dürfen, hätte ich mich vorher nie getraut zu wünschen. Beide Mannschaften wollten hoch pressen. Wir wollten lang auf die zweiten Bälle gehen. Die Niederländer hatten den gleichen Plan. Wenn der Ball am Boden war, hatten wir Probleme gehabt. Dann waren wir mutiger und haben aus den Räumen unglaubliche Sachen gemacht. Die Mannschaft ist eine ganz spezielle Gruppe. Jeder, der heute hier war, geht mit einem Lächeln nach Hause.

Florian Wirtz: Wir hoffen natürlich, dass wir den Fans Spaß bringen können. Es hat uns Spaß gemacht, besonders in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit mussten wir viel laufen. In der zweiten Halbzeit war es einfacher, weil wir mehr Platz hatten. Wir wollen dafür stehen, dass wir offensiven Fußball spielen. Wir wollen immer Tore schießen und den Gegner dominieren. Wir wollten weiter draufgehen und mehr Tore schießen. Das haben wir perfekt gemacht. Es war ein würdiger Abschluss. Wir sind sehr zurfrieden und wollen so weitermachen. Wir haben bereits gute Fortschritte gemacht. Ich bin sehr stolz ein Teil dieser Mannschaft zu sein.

Derry Scherhant: Besser hätte es nicht laufen können. Es war wirklich unfassbar. Ich bin überglücklich. Das 1:0 zu schießen, macht mich sehr stolz und glücklich.

Joshua Kimmich: Wir wollten heute hoch pressen. Wir hatten viele hohe Ballgewinne. Die ersten beiden Tore waren herausragende Schüsse. Wir haben es wirklich gut gespielt. Die erste Halbzeit war noch etwas unruhig. Die zweite Halbzeit war von unserer Seite echt super. In der zweiten Halbzeit waren wir insgesamt mutiger und offensiver. Dadurch haben wir interessante Ballgewinne erarbeitet. Das Jahr war natürlich turbulent, geprägt von einer schwachen WM. Jetzt haben wir einen Neuanfang mit einem neuen Kader. Wir haben in dieser Länderspielperiode zwei gute Spiele gemacht. Man hat schon gemerkt, wo die Art und Weise unseres Fußballs hin soll.