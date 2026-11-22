Am Montag (ab 19.30 Uhr) verleiht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Essen den Julius Hirsch Preis 2026. Seit 2005 erinnert der DFB mit der Auszeichnung an seinen ehemaligen Nationalspieler Julius Hirsch und würdigt Menschen, Vereine und Initiativen, die sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung engagieren. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur diesjährigen Preisverleihung im FAQ.

Wo und wann findet die Veranstaltung statt?

Die feierliche Verleihung des Julius Hirsch Preises 2026 findet am heutigen Montag, 23. November, in der Weststadthalle in Essen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im geschlossenen Rahmen mit Gästen aus Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft statt. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DOSB-Präsident Thomas Weikert, ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und Otto Addo, ehemaliger Bundesligaprofi, Gründer der Initiative "ROOTS – Against Racism in Sport" und Jurymitglied des Julius Hirsch Preises.

Wird die Preisverleihung übertragen?

Die Preisverleihung kann live auf dem YouTube-Kanal des DFB verfolgt werden. Beginn der Übertragung ist um 19.30 Uhr.

LIVE: Verleihung des Julius-Hirsch-Preises 2026

Warum verleiht der DFB den Preis und an wen?

Mit dem Julius Hirsch Preis erinnert der DFB an seine historische Verantwortung während des Nationalsozialismus und setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung.

Ausgezeichnet werden Menschen, Vereine und Initiativen, die sich auf und neben dem Fußballplatz für Menschenwürde, Vielfalt, Respekt und gesellschaftliche Teilhabe einsetzen. Der Preis würdigt diejenigen, die Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen und sich mit konkreten Projekten gegen Ausgrenzung engagieren.

Welchen Stellenwert hat der Preis im DFB?

Für DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung: "Dieser Preis ist für mich der wichtigste, den der DFB zu vergeben hat."

Der Julius Hirsch Preis verbindet die Erinnerung an die nationalsozialistische Vergangenheit mit dem gesellschaftlichen Engagement im heutigen Fußball. Er macht Initiativen sichtbar, die sich für ein respektvolles Miteinander einsetzen, und soll andere ermutigen, selbst aktiv zu werden.

Warum trägt der Preis den Namen Julius Hirschs?

Julius Hirsch (1892–1943) gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den herausragenden deutschen Fußballspielern. Mit dem Karlsruher FV wurde er 1910 Deutscher Meister, 1914 gewann er mit der SpVgg Fürth erneut die Meisterschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er sieben Länderspiele und erzielte vier Tore. 1912 nahm er an den Olympischen Spielen in Stockholm teil.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Hirsch aufgrund seiner jüdischen Herkunft ausgegrenzt, entrechtet und verfolgt. 1943 wurde er nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Mit dem nach ihm benannten Preis erinnert der DFB an Julius Hirsch und alle Opfer, insbesondere die jüdischen Opfer, des nationalsozialistischen Unrechtsstaates. Zugleich mahnt sein Schicksal, Antisemitismus und Ausgrenzung entschieden entgegenzutreten.

Wer bekommt den Preis in diesem Jahr?

Der 1. Preis geht an Streetbolzer e.V. aus Kassel. Der Verein nutzt Straßenfußball, um insbesondere Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen zusammenzubringen und ihnen Fairness, Toleranz und Eigenverantwortung zu vermitteln. Mit niedrigschwelligen Sport- und Bildungsangeboten schafft Streetbolzer Räume für Begegnung und gesellschaftliche Teilhabe. Zum Engagement gehören auch Projekte gegen Rassismus und Rechtsextremismus, darunter das Turnier „Kick Rechts weg“ und der #SayTheirNames-Cup, der an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau erinnert.

Mit dem 2. Preis wird der SV Borussia Leer e.V. ausgezeichnet. Der ostfriesische Amateurverein verbindet den Fußball mit einer klaren Haltung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Mit Bildungsveranstaltungen, Ausstellungen und Erinnerungsprojekten engagiert sich Borussia Leer über den sportlichen Alltag hinaus für Toleranz, Weltoffenheit und gesellschaftliche Verantwortung. Auch mit Angeboten für Geflüchtete und im Inklusionsfußball fördert der Verein Teilhabe und ein respektvolles Miteinander.

Den 3. Preis erhält die Deutsch-Tschechische Fußballschule e.V. aus Rehau. Seit 2002 bringt die Initiative Kinder und Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern durch den Fußball zusammen. Im Mittelpunkt stehen neben sportlicher Förderung auch interkultureller Austausch und historisch-politische Bildung. 2026 organisierte die Fußballschule ein internationales Holocaust-Gedenkturnier mit 20 U15-Mannschaften aus neun Nationen. Die Jugendlichen beschäftigten sich dabei mit der NS-Geschichte ihrer Vereine und Heimatstädte und besuchten gemeinsam die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Wie viele Bewerbungen gab es diesmal?

Für den Julius Hirsch Preis 2026 gingen insgesamt 135 Bewerbungen ein. Sie zeigen die Vielfalt des gesellschaftlichen Engagements im Fußball – von Amateurvereinen über Bildungsinitiativen bis hin zu Projekten, die sich mit Erinnerungskultur und internationaler Verständigung beschäftigen.

Wer entscheidet über die Preisträger?

Über die Vergabe des Julius Hirsch Preises entscheidet eine unabhängige, mit Persönlichkeiten aus Sport, Medien und Gesellschaft besetzte Jury unter dem Vorsitz von DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Zu den Jurymitgliedern zählen unter anderem Julia Hirsch, die Urenkelin des Namensgebers, ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, DOSB-Präsident Thomas Weikert, DFB-Vizepräsidentin Célia Šašić und Otto Addo, ehemaliger Bundesligaprofi und Gründer der Initiative „ROOTS – Against Racism in Sport“.

Die Jury bewertet die eingereichten Projekte insbesondere mit Blick auf ihr Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung sowie ihren Beitrag zu einem respektvollen gesellschaftlichen Miteinander.

Welche Projekte begleiten die Preisverleihung in Essen?

Rund um die Preisverleihung setzt die DFB-Kulturstiftung gemeinsam mit lokalen Partnern verschiedene Bildungs- und Erinnerungsprojekte um. Sie sollen insbesondere Kindern und Jugendlichen die Geschichte von Julius Hirsch näherbringen und zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Diskriminierung und gesellschaftlicher Verantwortung anregen.

Dazu gehören Antisemitismus-Workshops mit den Essener Chancen im Lernort Hafenstraße, ein Bildungs- und Kunstprojekt mit der Frida-Levy-Gesamtschule und dem Essener Künstler „Top Notch“ sowie die Ausstellung „Nie wieder Abseits“ über den ehemaligen jüdischen Nationalspieler Gottfried Fuchs in Zusammenarbeit mit der Alten Synagoge Essen.

Wo gibt es weiterführende Informationen?

Auf DFB.de gibt es einen eigenen Bereich zum Julius Hirsch Preis mit Informationen über die Geschichte der Auszeichnung, ihren Namensgeber und die bisherigen Preisträger.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens erschien 2025 zudem eine Sonderausgabe des DFB-Journals. Darin finden sich unter anderem ein Porträt von Julius Hirsch, Interviews mit seiner Urenkelin Julia Hirsch und Bayern-Präsident Herbert Hainer, Reportagen über ausgezeichnete Projekte sowie ein Gastbeitrag des ehemaligen Nationalspielers Thomas Hitzlsperger.

Das Journal ist auch digital als eMagazin abrufbar: Alles zum Julius Hirsch Preis: Das neue DFB-Journal als ePaper