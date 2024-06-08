DFB, Deutscher Fussball-Bund, Die DFB Kinderfussball-Tour auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 08.06.2024, Fotos: Thomas Boecker/DFB

Kinder- und Jugendschutz

Nachwuchs fördern? Aber sicher.

Täglich werden auf unseren deutschen Fußballplätzen Kinder trainiert. Wir wissen: Unsere Jugendtrainer*innen leisten vorbildliche Arbeit, und die Kinder sind bei den Vereinen in guten Händen.

Trotzdem kann das Thema interpersonelle Gewalt in einem Verein zur traurigen Realität werden. Für die betroffenen Kinder ist dies meistens eine persönliche Katastrophe, sie werden oft für ihr Leben traumatisiert. Aus dem wundervollen Hobby Fußball kann so schnell böser Ernst, aus dem Traum „Fußballprofi“ schnell ein Alptraum werden. Niemand geht aus so einem Vorfall unbeschädigt heraus, auch nicht der Verein. Für ihn steht nicht nur seine Vertrauenswürdigkeit, sondern auch seine Existenz auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es, sich präventiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen und, um die Zukunftsfähigkeit unserer Vereine zu sichern.

„Mein Spiel. Meine Grenze."

Hier findest Du alle Materialien und Infos zur Kommunikationskampagne „Mein Spiel. Mein Grenze."
Mehr erfahren
Die DFB-Ansprechpartner*innen 

  1. Prof. Dr. Silke Sinning
    E-Mailadresse: Silke.Sinning@dfb.de

  2. Leonie Mäder
    E-Mailadresse: leonie.maeder@dfb.de

    Stefanie Schulte
    E-Mailadresse: Stefanie.Schulte@dfb.de

    E-Mail: nachhaltigkeit@dfb.de

Anonyme Hinweise

Für anonyme Hinweise steht das DFB-Hinweisgebersystem zur Verfügung
Zum DFB-Hinweisgebersystem
Anlaufstellen der Landesverbände

  1. Bremer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Ulrike Geithe, Christoph Schlobohm
    anlaufstelle@bremerfv.de

    Niedersächsischer FV
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Sebastian Ratzsch
    sebastian.ratzsch@nfv.de

    Hamburger FV
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Rolf Ludwig
    rolf.ludwig@hfv.de
    anlaufstelle@hfv.de

    Schleswig-Holsteinischer FV
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Sergio Daniel Hoffmann de Ccahuana
    s.hoffmanndeccahuana@shfv-kiel.de

  2. Berliner Fußball-Verband
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Rowena Yorat, Sabine Grossmann
    kinderschutz@berlinerfv.de

    FLV Brandenburg
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Ronny Beyer
    ronny.beyer@flb.de

    LFV Mecklenburg-Vorpommern
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Fenja Radde
    fenja.radde@lfvm-v.de

    FV Sachsen-Anhalt
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Stefanie Dreißig
    s.dreissig@fsa-online.de

    Sächsischer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Donald Perryman, René Schober, Sandra Heinze
    perryman@sfv-online.de
    rene.schober@gmx.de
    sandra.glauchau@gmx.de

    Thüringer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Tarik El-Hallag
    t.el-hallag@tfv-erfurt.de

  3. Fußballverband Mittelrhein
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Oliver Zeppenfeld, Laurin Lux
    anlaufstelle@fvm.de

    Fußballverband Niederrhein
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Stefan Wiedon
    wiedon@fvn.de

    FLV Westfalen
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Elke Robert, Astrid Kraning, Christian Breitbach
    Elke.Robert@flvw.de
    Astrid.Kraning@flvw.de
    Christian.Breitbach@flvw.de

  4. Fußballverband Rheinland
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Arianit Besiri
    ABesiri@morbach.de

    Saarländischer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: David Lindemann
    david.lindemann@saar-fv.de

    Südwestdeutscher FV
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Anja Ottstadt, Sascha Fischer
    anja.ottstadt@swfv.de
    Sascha.fischer@swfv.de

  5. Badischer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Stefan Moritz, Nadine Rollert
    stefan.moritz@badfv.de
    nadine.rollert@badfv.de

    Bayerischer Fußball-Verband
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Anna Kronen
    annakronen@bfv.de

    Hessischer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Thorsten Picha
    Thorsten.Picha@hfv-online.de
     

    Südbadischer Fußballverband
    Anlaufstelle
    Ansprechpersonen: Tobias Barth, Simon Eckert
    tobias.barth@sbfv.de
    simon.eckert@sbfv.de
     

    Württembergischer FV

    Anlaufstelle
    Ansprechperson: Oliver Deutscher
    o.deutscher@wuerttfv.de

Formen interpersoneller Gewalt im Fußball

Interpersonelle Gewalt umfasst Vernachlässigung, physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Beim Thema sexualisierte Gewalt im Fußball geht es nicht nur um den sexuellen Missbrauch, kinderpornographisches Material oder Nacktbilder von Spieler*innen aus der Umkleide, die in den sozialen Medien kursieren, sondern beispielsweise auch um Gewalt, die sich Kinder und Jugendliche bewusst oder oft auch unbewusst untereinander zufügen. Auch leistungsbezogene Abhängigkeitsverhältnisse und Situationen, die sich in Fußballcamps und auf Mannschaftsfahrten ergeben können, bergen Gefahren. Es reicht nicht aus, strafbare Formen sexualisierten Handelns in den Blick zu nehmen. Denn nicht alles, was (noch) nicht strafbar ist, ist erlaubt. Bestimmte körperliche Kontakte, wie beispielsweise das Trösten eines Kindes, sind normal und durchaus erwünscht. Schon der nächste Schritt kann aber die Privatsphäre verletzen. Ein*e Trainer*in, der mit den Spieler*innen duscht, oder diese ständig und innig umarmt, verletzt solche Grenzen. Dies trifft auch auf typische sexualitätsbezogene Gruppenrituale beispielsweise im Fußballcamp des Vereins zu. Was früher einmal akzeptabel war, ist es heute vielleicht nicht mehr. Die Komplexität des Themas zeigt jedenfalls: das Thema zu ignorieren ist falsch, das Aussprechen eines Generalverdachts aber auch.

Eine strukturierte Präventionsarbeit auf Basis eines Schutzkonzeptes ist demnach unerlässlich. Sowohl um der Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden als auch um die Existenz unserer Verbände und Vereine abzusichern. Sie dient damit seinem unmittelbaren Kerngeschäft. Die Furcht vor negativer Publicity ist unbegründet. Denn gerade der offensive Umgang mit dem Thema ist ein Merkmal verantwortlicher und qualitativ hochwertiger Vereinsarbeit.

Die Arbeit des DFB und seiner Mitgliedsverbände

Aus diesem Grund hat der DFB bereits 2010 gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden durch einen Vorstandsbeschluss die Weichen für einen verbesserten Kinderschutz im Fußball gestellt und ein Maßnahmenpaket beschlossen, das seitdem gemeinsam umgesetzt wird. In dem Konzept zur „Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt im Fußball“ des Verbandes wurden alle notwendigen Maßnahmen zusammengefasst und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.

Das Bekenntnis, den Fußballsport im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes zu organisieren, ist Teil der DFB-Jugendordnung. Die Vereine bekennen sich zur Förderung des Schutzes und der Prävention der Kinder und Jugendlichen vor interpersoneller Gewalt (Vernachlässigung, emotionaler, körperlicher und sexualisierter Gewalt). Die Einhaltung der Richtlinien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist von allen im Kinder- und Jugendfußball zu beachten.

Weiterführende Links

Beratungsstellen

Unabhängige Ansprechstelle Safe Sport für alle Betroffenen im Sport

Telefonische Beratung: 0800 11 222 00 (Mo, Mi, Fr 10-12 Uhr und Do 15-17 Uhr)
Online-Beratung
Beratung vor Ort in Berlin

Unabhängige Ansprechstelle für Bundeskaderathlet*innen

Per Telefon: 0800 90 90 444 (Mo: 11-14 Uhr und Do: 16-19 Uhr)
Per Mail: kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org

Externe Fachberatungsstellen

Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)

Bundesgeschäftsstelle
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: 030/214 809 - 0
Fax: 030/214 809 - 99
E-Mail: info@dksb.de

Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch

Online-Beratung des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung

Mehr erfahren

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch

des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung:

Telefon: 0800 22 55 530 (Mo, Mi, Fr: 9 - 14 Uhr; Di + Do: 15 - 20 Uhr, kostenfrei und anonym)

Mehr erfahren

Hast du Probleme in deiner Familie?

Hier erhältst du Hilfe und Informationen bei suchtkranken oder psychisch kranken Eltern.

Mehr erfahren

Nummer gegen Kummer

Mehr erfahren

Der DFB hat 2010 gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden die Weichen für einen verbesserten Kinderschutz im Fußball gestellt und ein Maßnahmenpaket beschlossen, das seitdem gemeinsam umgesetzt wird. In dem Konzept zur „Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt im Fußball" des Verbandes wurden alle notwendigen Maßnahmen zusammengefasst und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.
