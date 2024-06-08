Kinder- und Jugendschutz
Nachwuchs fördern? Aber sicher.
Täglich werden auf unseren deutschen Fußballplätzen Kinder trainiert. Wir wissen: Unsere Jugendtrainer*innen leisten vorbildliche Arbeit, und die Kinder sind bei den Vereinen in guten Händen.
Trotzdem kann das Thema interpersonelle Gewalt in einem Verein zur traurigen Realität werden. Für die betroffenen Kinder ist dies meistens eine persönliche Katastrophe, sie werden oft für ihr Leben traumatisiert. Aus dem wundervollen Hobby Fußball kann so schnell böser Ernst, aus dem Traum „Fußballprofi“ schnell ein Alptraum werden. Niemand geht aus so einem Vorfall unbeschädigt heraus, auch nicht der Verein. Für ihn steht nicht nur seine Vertrauenswürdigkeit, sondern auch seine Existenz auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es, sich präventiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen und, um die Zukunftsfähigkeit unserer Vereine zu sichern.
Die DFB-Ansprechpartner*innen
Leonie Mäder
E-Mailadresse: leonie.maeder@dfb.de
Stefanie Schulte
E-Mailadresse: Stefanie.Schulte@dfb.de
E-Mail: nachhaltigkeit@dfb.de
Anlaufstellen der Landesverbände
Bremer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Ulrike Geithe, Christoph Schlobohm
anlaufstelle@bremerfv.de
Niedersächsischer FV
Anlaufstelle
Ansprechperson: Sebastian Ratzsch
sebastian.ratzsch@nfv.de
Hamburger FV
Anlaufstelle
Ansprechperson: Rolf Ludwig
rolf.ludwig@hfv.de
anlaufstelle@hfv.de
Schleswig-Holsteinischer FV
Anlaufstelle
Ansprechperson: Sergio Daniel Hoffmann de Ccahuana
s.hoffmanndeccahuana@shfv-kiel.de
Berliner Fußball-Verband
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Rowena Yorat, Sabine Grossmann
kinderschutz@berlinerfv.de
FLV Brandenburg
Anlaufstelle
Ansprechperson: Ronny Beyer
ronny.beyer@flb.de
LFV Mecklenburg-Vorpommern
Anlaufstelle
Ansprechperson: Fenja Radde
fenja.radde@lfvm-v.de
FV Sachsen-Anhalt
Anlaufstelle
Ansprechperson: Stefanie Dreißig
s.dreissig@fsa-online.de
Sächsischer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Donald Perryman, René Schober, Sandra Heinze
perryman@sfv-online.de
rene.schober@gmx.de
sandra.glauchau@gmx.de
Thüringer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechperson: Tarik El-Hallag
t.el-hallag@tfv-erfurt.de
Fußballverband Mittelrhein
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Oliver Zeppenfeld, Laurin Lux
anlaufstelle@fvm.de
Fußballverband Niederrhein
Anlaufstelle
Ansprechperson: Stefan Wiedon
wiedon@fvn.de
FLV Westfalen
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Elke Robert, Astrid Kraning, Christian Breitbach
Elke.Robert@flvw.de
Astrid.Kraning@flvw.de
Christian.Breitbach@flvw.de
Fußballverband Rheinland
Anlaufstelle
Ansprechperson: Arianit Besiri
ABesiri@morbach.de
Saarländischer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechperson: David Lindemann
david.lindemann@saar-fv.de
Südwestdeutscher FV
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Anja Ottstadt, Sascha Fischer
anja.ottstadt@swfv.de
Sascha.fischer@swfv.de
Badischer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Stefan Moritz, Nadine Rollert
stefan.moritz@badfv.de
nadine.rollert@badfv.de
Bayerischer Fußball-Verband
Anlaufstelle
Ansprechperson: Anna Kronen
annakronen@bfv.de
Hessischer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechperson: Thorsten Picha
Thorsten.Picha@hfv-online.de
Südbadischer Fußballverband
Anlaufstelle
Ansprechpersonen: Tobias Barth, Simon Eckert
tobias.barth@sbfv.de
simon.eckert@sbfv.de
Württembergischer FV
Anlaufstelle
Ansprechperson: Oliver Deutscher
o.deutscher@wuerttfv.de
„Mein Spiel. Meine Grenze."
Kinder- und Jugendschutzbroschüre
FAQ Kinderschutz
Richtlinien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche
Formen interpersoneller Gewalt im Fußball
Interpersonelle Gewalt umfasst Vernachlässigung, physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Beim Thema sexualisierte Gewalt im Fußball geht es nicht nur um den sexuellen Missbrauch, kinderpornographisches Material oder Nacktbilder von Spieler*innen aus der Umkleide, die in den sozialen Medien kursieren, sondern beispielsweise auch um Gewalt, die sich Kinder und Jugendliche bewusst oder oft auch unbewusst untereinander zufügen. Auch leistungsbezogene Abhängigkeitsverhältnisse und Situationen, die sich in Fußballcamps und auf Mannschaftsfahrten ergeben können, bergen Gefahren. Es reicht nicht aus, strafbare Formen sexualisierten Handelns in den Blick zu nehmen. Denn nicht alles, was (noch) nicht strafbar ist, ist erlaubt. Bestimmte körperliche Kontakte, wie beispielsweise das Trösten eines Kindes, sind normal und durchaus erwünscht. Schon der nächste Schritt kann aber die Privatsphäre verletzen. Ein*e Trainer*in, der mit den Spieler*innen duscht, oder diese ständig und innig umarmt, verletzt solche Grenzen. Dies trifft auch auf typische sexualitätsbezogene Gruppenrituale beispielsweise im Fußballcamp des Vereins zu. Was früher einmal akzeptabel war, ist es heute vielleicht nicht mehr. Die Komplexität des Themas zeigt jedenfalls: das Thema zu ignorieren ist falsch, das Aussprechen eines Generalverdachts aber auch.
Eine strukturierte Präventionsarbeit auf Basis eines Schutzkonzeptes ist demnach unerlässlich. Sowohl um der Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden als auch um die Existenz unserer Verbände und Vereine abzusichern. Sie dient damit seinem unmittelbaren Kerngeschäft. Die Furcht vor negativer Publicity ist unbegründet. Denn gerade der offensive Umgang mit dem Thema ist ein Merkmal verantwortlicher und qualitativ hochwertiger Vereinsarbeit.
Die Arbeit des DFB und seiner Mitgliedsverbände
Aus diesem Grund hat der DFB bereits 2010 gemeinsam mit seinen Regional- und Landesverbänden durch einen Vorstandsbeschluss die Weichen für einen verbesserten Kinderschutz im Fußball gestellt und ein Maßnahmenpaket beschlossen, das seitdem gemeinsam umgesetzt wird. In dem Konzept zur „Prävention und Intervention von sexualisierter Gewalt im Fußball“ des Verbandes wurden alle notwendigen Maßnahmen zusammengefasst und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.
Das Bekenntnis, den Fußballsport im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes zu organisieren, ist Teil der DFB-Jugendordnung. Die Vereine bekennen sich zur Förderung des Schutzes und der Prävention der Kinder und Jugendlichen vor interpersoneller Gewalt (Vernachlässigung, emotionaler, körperlicher und sexualisierter Gewalt). Die Einhaltung der Richtlinien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist von allen im Kinder- und Jugendfußball zu beachten.
Weiterführende Links
Beratungsstellen
Unabhängige Ansprechstelle Safe Sport für alle Betroffenen im Sport
Telefonische Beratung: 0800 11 222 00 (Mo, Mi, Fr 10-12 Uhr und Do 15-17 Uhr)
Online-Beratung
Beratung vor Ort in Berlin
Unabhängige Ansprechstelle für Bundeskaderathlet*innen
Per Telefon: 0800 90 90 444 (Mo: 11-14 Uhr und Do: 16-19 Uhr)
Per Mail: kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org
Externe Fachberatungsstellen
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
Bundesgeschäftsstelle
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: 030/214 809 - 0
Fax: 030/214 809 - 99
E-Mail: info@dksb.de
Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch
Online-Beratung des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung:
Telefon: 0800 22 55 530 (Mo, Mi, Fr: 9 - 14 Uhr; Di + Do: 15 - 20 Uhr, kostenfrei und anonym)
Hast du Probleme in deiner Familie?
Hier erhältst du Hilfe und Informationen bei suchtkranken oder psychisch kranken Eltern.