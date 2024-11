Spielrecht für trans, inter und nicht-binäre Personen (tin* Spielrecht)

Mit dem Ziel Menschen aller Geschlechter und all jenen, die sich in der Transition einer Geschlechtsangleichung befinden, die Teilhabe am Vereinsfußball zu ermöglichen, wurde unter Mitarbeit der Landesverbände und Interessensverbänden eine Öffnung der DFB-Spielordnung erarbeitet und zur Saison 2022/23 eingeführt.

Der DFB daher seine Spielordnung so angepasst, dass trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen entsprechend ihrer Identität entscheiden, ob sie in der Frauen- oder Männersektion spielen möchten (§ 10 DFB-Spielordnung Nr. 6. und Nr. 7. sowie DFB-Jugendordnung § 7g und die DFB-Futsalordnung § 4 Nr. 3.). So wurde eine verbandsübergreifende einheitliche Regelung für den Amateurfußball gefunden, die im Sinne der DFB-Satzung eine Teilnahme Menschen aller Geschlechter im organisierten Fußball ermöglicht.

Zur Saison 2022/2023 trat die Regelungen zum Spielrecht für Personen mit dem Eintrag "divers" oder "ohne Angabe" im Personenstandsregister sowie für Personen, die ihr Geschlecht angleichen lassen, in Kraft. Die Regelungen wurden für den Amateurfußball in die DFB-Spielordnung, DFB-Jugendordnung und DFB-Futsal-Ordnung aufgenommen.