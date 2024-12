Vertrauenspersonen tin*Spielrecht

Gegen Rassismus

Rassismus hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, so auch auf und neben dem Fußballplatz. Der DFB setzt sich in den zwei umfangreichen Projekten "Fußball verein(t) gegen Rassismus" und "Fußballzeit ist die beste Zeit gegen Rassismus" gezielt dafür ein, Rassismus und Diskriminierung im Stadion und an Sportplätzen zu unterbinden.

