Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche
Ein sicherer Verein ist ein starker Verein.
Ein Schutzkonzept bietet Handlungssicherheit im Verein und sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich geschützt sind. Es stärkt das Vertrauen aller Beteiligten und schafft die Grundlage für ein faires, respektvolles Miteinander.
Wir empfehlen, sich auch an die zuständigen Landesverbände zu wenden, da diese häufig hilfreiche Angebote vor Ort bereithalten und den Verein gezielt unterstützen können.
Ein Schutzkonzept bietet Handlungssicherheit im Verein! Ein sicherer Verein ist ein starker Verein.