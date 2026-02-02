"MEIN SPIEL. MEINE GRENZE."

Was du über deine Rechte, Stärken und Grenzen wissen solltest!

Deine Rechte im Sport

Im Fußball gibst du alles: Ehrgeiz, Disziplin, Leidenschaft. Damit das dauerhaft gelingt, hast du Rechte, die dich schützen. Sie gelten immer – im Training, beim Spiel, in der Kabine und online.

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Kinder- und Jugendschutzbroschüre

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Du hast Rechte - auch im Verein

Recht auf Sicherheit

Niemand darf dich absichtlich verletzen – weder körperlich noch mit Worten.

Recht auf Respekt

Du wirst ernst genommen. Bloßstellungen oder Beleidigungen sind nie okay.

Recht auf Nein

Wenn dir etwas unangenehm ist, darfst du „Stopp!“ sagen – und dein „Nein“ gilt.

Recht auf Hilfe

Du darfst dir Unterstützung holen – im Verein, bei der Familie oder anonym.

Recht auf Mitbestimmung

Du darfst sagen, was dir wichtig ist. Deine Meinung zählt.

Diese Rechte gelten immer

Du hast das Recht, dich sicher zu fühlen, mitzubestimmen und Hilfe zu bekommen. Wenn dich im Fußball etwas verunsichert oder belastet, kannst du dich an verschiedene Stellen wenden.
Anlaufstellen

MANCHES IST EINFACH NICHT OKAY – EGAL, WER ES TUT.

Sport darf fordern, aber nie verletzen. Es gibt klare Grenzen. Hier sind Situationen,
bei denen du aufmerksam werden solltest.

Was nicht in Ordnung ist

Wenn du im Verein zum Duschen gezwungen wirst oder du dich unwohl fühlst und das niemand ernst nimmt.

Wenn dich jemand anfasst oder filmt, ohne dass du das willst.

Wenn du Nachrichten oder Bilder bekommst, die dir unangenehm sind – oder jemand Bilder von dir will.

Wenn du angeschrien, beleidigt oder ausgegrenzt wirst.

Wenn dir jemand mit Strafen oder Ausschluss droht.

Wenn körpernahe Behandlungen (Taping, Massage) von Personen durchgeführt werden, die das gar nicht dürfen oder du dich nicht dabei wohlfühlst.

Dein Gefühl ist wichtig

Wenn du denkst: „Das fühlt sich falsch an“ – dann ist es das auch. Wenn dich im Fußball etwas verunsichert oder belastet, kannst du dich an verschiedene Stellen wenden.

Auch digital gelten Grenzen

  • Was im Netz passiert kann genauso nicht okay sein wie auf dem Platz.
  • Beleidigungen oder Gerüchte in Chats und Gruppen
  • Peinliche Fotos oder Videos, die ohne Zustimmung geteilt werden
  • Ständiges Schreiben von Erwachsenen, das dir unangenehm ist
  • Drucknachrichten, mit denen etwas von dir gefordert wird, was du eigentlich nicht möchtest
  • Ausschließen in Gruppen-Chats oder absichtliches Ignorieren

Das ist Cybermobbing und keine Kleinigkeit

Wenn so etwas passiert:

  • Mach einen Screenshot und sichere Beweise
  • Blockiere und melde die Person.
  • Hol dir Hilfe

Respekt hört online nicht auf

Auch dort gilt: Du hast ein Recht auf Grenzen und Schutz. Wenn dich im Fußball etwas verunsichert oder belastet, kannst du dich an verschiedene Stellen wenden.

Fußball ist dein Spiel und es zählt deine Grenze!

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Du bist nicht allein - hier findest Du Unterstützung

Wer Dir helfen kann

Im Verein

Vertrauensperson, Jugendwart*in oder Schutzteam – sie hören dir zu und helfen dir weiter.

Im Verband

Hier findest Du die Anlaufstellen in deinem Landesverband und beim DFB. Du kannst dich auch anonym melden.

Außerhalb des Fussballs

Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch

Safe Sport e.V.

Nummer gegen Kummer
 

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