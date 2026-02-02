"MEIN SPIEL. MEINE GRENZE."
Was du über deine Rechte, Stärken und Grenzen wissen solltest!
Deine Rechte im Sport
Im Fußball gibst du alles: Ehrgeiz, Disziplin, Leidenschaft. Damit das dauerhaft gelingt, hast du Rechte, die dich schützen. Sie gelten immer – im Training, beim Spiel, in der Kabine und online.
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Poster V1
Poster V2
Poster V3
Poster V4
Poster mit Ansprechpartnern
Flyer Kinderschutz
Flyer Erwachsene
Du hast Rechte - auch im Verein
Recht auf Sicherheit
Niemand darf dich absichtlich verletzen – weder körperlich noch mit Worten.
Recht auf Respekt
Du wirst ernst genommen. Bloßstellungen oder Beleidigungen sind nie okay.
Recht auf Nein
Wenn dir etwas unangenehm ist, darfst du „Stopp!“ sagen – und dein „Nein“ gilt.
Recht auf Hilfe
Du darfst dir Unterstützung holen – im Verein, bei der Familie oder anonym.
Recht auf Mitbestimmung
Du darfst sagen, was dir wichtig ist. Deine Meinung zählt.
MANCHES IST EINFACH NICHT OKAY – EGAL, WER ES TUT.
Sport darf fordern, aber nie verletzen. Es gibt klare Grenzen. Hier sind Situationen,
bei denen du aufmerksam werden solltest.
Was nicht in Ordnung ist
Wenn du im Verein zum Duschen gezwungen wirst oder du dich unwohl fühlst und das niemand ernst nimmt.
Wenn du Nachrichten oder Bilder bekommst, die dir unangenehm sind – oder jemand Bilder von dir will.
Auch digital gelten Grenzen
- Was im Netz passiert kann genauso nicht okay sein wie auf dem Platz.
- Beleidigungen oder Gerüchte in Chats und Gruppen
- Peinliche Fotos oder Videos, die ohne Zustimmung geteilt werden
- Ständiges Schreiben von Erwachsenen, das dir unangenehm ist
- Drucknachrichten, mit denen etwas von dir gefordert wird, was du eigentlich nicht möchtest
- Ausschließen in Gruppen-Chats oder absichtliches Ignorieren
Das ist Cybermobbing und keine Kleinigkeit
Wenn so etwas passiert:
- Mach einen Screenshot und sichere Beweise
- Blockiere und melde die Person.
- Hol dir Hilfe