Kann ich mich auch anonym an den Vertrauensanwalt wenden?

Ja, Hinweisgebende können sich auch anonym an den Vertrauensanwalt wenden. Das gilt schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Vertrauensanwalt. Soweit gewünscht, wahrt der Vertrauensanwalt anschließend gegenüber dem DFB die Anonymität des Hinweisgebenden.

Sofern ein Hinweis nicht anonym gemeldet wurde, besteht zudem jederzeit die Möglichkeit, den Vertrauensanwalt nach Kontaktaufnahme auch persönlich aufzusuchen und ein vertrauliches Gespräch zu führen.

Muss der Vertrauensanwalt meine Identität preisgeben?

Nein, sollte der Vertrauensanwalt in einem Straf-, Zivil- oder sonstigen Verfahren als Zeuge vernommen werden, wird er den Namen und die Identität des/der ratsuchenden Hinweisgebenden nur dann offenbaren, wenn ihm dies ausdrücklich gestattet worden ist.

Kann ich sicher sein, dass der Vertrauensanwalt nur die Informationen weitergibt, die ich erlaube weiterzugeben?

Ja, allein die Hinweisgeber*innen entscheiden darüber, welche Informationen sie an den Vertrauensanwalt geben und welche Informationen der Vertrauensanwalt im zweiten Schritt an den DFB weitergeben soll. Nur bei missbräuchlicher Verwendung, d.h. bei vorsätzlich falschen Hinweisen, ist der Vertrauensanwalt befugt, auch gegen den Willen der Hinweisgebenden Informationen weiterzugeben. Darüber klärt der Vertrauensanwalt beim ersten Kontakt auf.

Soll ich mich auch an den Vertrauensanwalt wenden, wenn ich mich selbst strafbar gemacht haben könnte?

Der Vertrauensanwalt kann auch dann kontaktiert werden, wenn sich Hinweisgebende selbst strafbar gemacht haben sollten. Zum einen kann der Vertrauensanwalt Hinweisgebende über deren Rechte aufklären, zum anderen kann eine Selbstanzeige in einem möglichen späteren Gerichtsverfahren strafmildernd wirken.

Ist der Vertrauensanwalt verpflichtet, Hinweise auf eine Straftat unmittelbar an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben?

Nein, nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen bei schwerwiegenden Straftaten besteht gemeinhin die Pflicht, den Hinweis auf eine Straftat an eine Staatsanwaltschaft weiterzugeben.