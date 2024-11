Der DFB fordert und fördert verantwortungsvolles, ethisches und gesetzestreues Verhalten. Dazu gehört auch, dass Verstöße gegen Gesetze, interne Regularien oder ethische Vorgaben systematisch erfasst und geahndet werden. Die eingehenden Hinweise werden hierbei vertraulich und mit der angemessenen Sorgfalt behandelt. Abhängig von den vorliegenden Gegebenheiten des Einzelfalls ist unter Umständen auch eine Meldung des Sachverhalts an die DFB-Ethikkommission oder an die staatlichen Behörden vorzunehmen. Die Konsequenzen eines Verstoßes können – je nach Schwere des Verstoßes – von arbeitsrechtlichen Maßnahmen über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bis hin zu strafrechtlichen oder verbandsrechtlichen Sanktionen reichen.

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, ehrenamtliche Funktionsträger*innen und Geschäftspartner*innen des DFB sowie außenstehende Dritte können auf verschiedenen Wegen Meldungen vornehmen. Hierzu zählen neben den Compliance-Beauftragten auch direkte Vorgesetzte oder die Geschäftsleitung, die Personalabteilung, der Betriebsrat oder Vertrauensleute sowie die DFB-Ethik-Kommission. Der Schutz von Hinweisgeber*innen steht dabei immer an oberster Stelle. Alle Meldungen werden vertraulich behandelt.

Es besteht zudem die Möglichkeit, eine neutrale Person, eine sogenannte „Ombudsperson“, anzusprechen. Dr. Carsten Thiel von Herff steht als Ombudsperson des DFB hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, ehrenamtlichen Funktionsträger*innen und Geschäftspartner*innen des DFB sowie auch außenstehenden Dritten als unabhängiger Ansprechpartner zur Verfügung. Der genannte Personenkreis kann sich bei Anhaltspunkten für einen gesetzlichen, internen oder moralisch-ethischen Regelungsverstoß jederzeit an ihn wenden. Der Vertrauensanwalt ist als unabhängiger Rechtsanwalt tätig, ist dem DFB gegenüber nicht weisungsgebunden und unterliegt der anwaltlichen Schweigepflicht. Die Inanspruchnahme der Ombudsperson ist für den/die Hinweisgeber*in kostenfrei.

Sobald eine Meldung bei der Ombudsperson eingegangen ist, prüft diese den Hinweis auf Plausibilität. Ergibt sich ein Verdacht auf einen gesetzlichen, internen oder moralisch-ethischen Regelungsverstoß, leitet er unter Absprache mit dem/r Hinweisgeber*in den Sachverhalt an den DFB weiter. Er wird keinen Hinweis ohne das Einverständnis der betroffenen Person weitergeben. Auf Wunsch kann er als externer Rechtsanwalt zusichern, die Anonymität auch gegenüber dem DFB zu wahren. Hinweisgeber*innen können der Ombudsperson ihre Mitteilungen schriftlich (per E-Mail, Brief oder Fax), telefonisch oder persönlich übermitteln – auch anonym. Der Schutz der hinweisgebenden Person steht dabei immer an oberster Stelle.

