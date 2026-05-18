Zum Turnierabschluss: U 16 holt Remis gegen Belgien

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben sich zum Abschluss des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal mit einem Remis von Belgien getrennt. In Cernache do Bonjardim holte das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nach Pausenrückstand ein 1:1 (0:1).

"Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dominiert, fast jeden Ball im Pressing gewonnen und gut umgeschalten. Leider haben wir aus vileen Torschüssen nur ein Tor gemacht, weshalb es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat. Die Belgierinnen waren eine gute Mannschaft, in der ersten Halbzeit ging es noch viel hin und her, wo sie dann getroffen haben. Insgesamt wurden wir in den drei Turnierspielen auf unterschiedliche Weise gefordert. Das sind wertvolle Erfahrungen für die Spielerinnen, an denen sie wachsen können", resümierte Peter nach dem Spiel.

Vor 82 Zuschauer*innen im Estadio Municipal Nuno Alvares Pereira gelang Belgien, die als Tabellenführer ins Spiel gingen, durch Wies Dehaemers der Führungstreffer (27.). Nach der Pause steigerte sich die DFB-Auswahl und kam in der 58. Minute durch RB Leipzigs Evita Kogel zum Ausgleich, was auch den Endstand bedeutete. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Belgien mit 5:4 durch und bekommt dadurch den Extra-Punkt.

Nach dem 3:3 gegen Portugal und der Niederlage gegen Frankreich hat das deutsche Team nach dem heutigen Ergebnis zwei Punkte auf dem Konto und schließt das Turnier auf Platz vier ab. Belgien holte in ihren ersten beiden Spiele zwei Siege und gewinnt somit das Turnier. Weiter geht es für die deutsche U 16 bereits am 15. Juni. Im Rahmen eines Lehrgangs in Bochum absolviert die Auswahl dann zum Abschluss der Saison zwei weitere Länderspiele.