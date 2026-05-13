Die deutschen U 16-Juniorinnen sind mit einem torreichen Unentschieden in das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter trennte sich 3:3 (1:1) von den Gastgeberinnen und holte dabei einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Charlotte Rohs (41.) und Ida Roppel (82., 84.) trafen auf deutscher Seite.

"Wir sind jetzt im Entwicklungsturnier, da haben wir natürlich einige Dinge ausprobiert", so Trainerin Peter nach dem Spiel. "Es hat nicht immer alles komplett gepasst, was Portugal dann auch gut ausgenutzt hat. Aber diese Mannschaft hat eine richtig gute Mentalität, hat sich zurückgekämpft, keinen Zweifel aufkommen lassen und schließlich mit guten Kombinationen den Ausgleich erzielt. Das Spiel hat einiges hergegeben, woran wir noch arbeiten können."

Die 308 Zuschauer*innen im Campo de Jogos Trigueiros de Aragão in Alcains sahen eine umkämpfte Anfangsphase, in der das deutsche Team druckvoll nach vorne agierte. In der 9. Minute jedoch nutzte die portugiesische Stürmerin Sara Moreira die erste nennenswerte Chance, eilte der deutschen Abwehr nach einem Steckpass davon und legte den Ball an der deutschen Torhüterin Jeppe vorbei ins Netz. In der Folge hatte das DFB-Team mehr Spielanteile und kam vermehrt zu Abschlüssen: So setzte Matilda Schütte einen Heber knapp am Pfosten vorbei (26.) und Johanna Nasers Schuss traf nur die Latte (31.), ehe in der 41. Minute schließlich der Ausgleich gelang, als Charlotte Rohs nach einem Eckball einköpfte - zum 1:1-Halbzeitstand.

Jokerin Roppel sticht doppelt

DFB-Trainerin Kathrin Peter tauschte zum Seitenwechsel achtmal aus. Doch die Gastgeberinnen legten erneut vor, indem die portugiesische Stürmerin von der Strafraumkante aus den Ball flach unten rechts verwandelte (48.). Das deutsche Team steckte nicht auf: Die eingewechselte Anna Tobaben erzielte in der 66. Minute ein Tor, doch stand dabei im Abseits. Auch Portugal setzte weiter nach: In der 74. Minute traf Iara Saraiva sehenswert zum 3:1. Dann drückte die erst in der 76. Minute eingewechselte Ida Roppel dem Spiel ihren Stempel auf: Erst traf sie sehenswert aus der Distanz zum Anschluss (82.), ehe sie kurze Zeit später präzise herausgespielt den Ausgleich zum 3:3-Endstand herstellte (84.).

Am Freitag geht es für das DFB-Team mit dem zweiten Turnierspiel gegen Frankreich (ab 12 Uhr) weiter. Zum Turnierabschluss trifft die deutsche U 16 am Montag (ab 12 Uhr) schließlich auf die Auswahl Belgiens.