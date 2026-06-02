Zum Abschluss der Saison steht für die deutschen U 16-Juniorinnen noch ein Klassiker im Doppelpack an. Im Rahmen des letzten Lehrgangs geht es am 20. Juni (ab 15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern jeweils gegen England. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür nun einen Kader mit 23 Spielerinnen berufen.

Im Mai hatte die U 16 beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal zwei Unentschieden gegen die Gastgeberinnen und Belgien geholt sowie gegen Frankreich mit 0:2 verloren.