U 16-Juniorinnen

Peter nominiert Kader für England-Spiele

02.06.2026
Mit 23 Spielerinnen gegen England: U 16-Trainerin Kathrin Peter (l.) Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Zum Abschluss der Saison steht für die deutschen U 16-Juniorinnen noch ein Klassiker im Doppelpack an. Im Rahmen des letzten Lehrgangs geht es am 20. Juni (ab 15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern jeweils gegen England. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür nun einen Kader mit 23 Spielerinnen berufen.

Im Mai hatte die U 16 beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal zwei Unentschieden gegen die Gastgeberinnen und Belgien geholt sowie gegen Frankreich mit 0:2 verloren.

Kategorien: U 16-Juniorinnen

Autor: dfb

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