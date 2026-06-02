U 16-Juniorinnen
Peter nominiert Kader für England-Spiele
Zum Abschluss der Saison steht für die deutschen U 16-Juniorinnen noch ein Klassiker im Doppelpack an. Im Rahmen des letzten Lehrgangs geht es am 20. Juni (ab 15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern jeweils gegen England. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür nun einen Kader mit 23 Spielerinnen berufen.
Im Mai hatte die U 16 beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal zwei Unentschieden gegen die Gastgeberinnen und Belgien geholt sowie gegen Frankreich mit 0:2 verloren.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
Tickets für England-Spiele in Hamm
Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft im Juni in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm gleich zweimal auf England. Karten für die beiden Länderspiele am 20. (15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) sind jetzt im DFB-Ticketportal verfügbar.
Peter: "Man sieht, dass sich die Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt"
In der vergangenen Woche ist das UEFA-Entwicklungsturnier der deutschen U 16-Juniorinnen in Portugal zu Ende gegangen. Bei DFB.de zieht Cheftrainerin Kathrin Peter ein Turnierfazit und blickt auf den Saisonabschluss gegen England.
Zum Turnierabschluss: U 16 holt Remis gegen Belgien
Die deutschen U 16-Juniorinnen haben sich zum Abschluss des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal mit einem Remis von Belgien getrennt. In Cernache do Bonjardim holte das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nach Pausenrückstand ein 1:1 (0:1).