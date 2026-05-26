Tickets für England-Spiele in Hamm

Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft im Juni in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm gleich zweimal auf England. Karten für die beiden Länderspiele am 20. Juni (ab 15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) sind jetzt im DFB-Ticketportal verfügbar.

Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 betragen 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Tickets für 4 Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 5 Euro. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff. An beiden Spieltagen wird es zudem eine Tageskasse vor Ort geben, die eine Stunde vor dem Anstoß öffnet.

Für die deutsche U 16 von DFB-Trainerin Kathrin Peter werden es die Spiele elf und zwölf der Saison sein. Beim Entwicklungsturnier im Mai hatte die U 16 zuletzt gegen Portugal, Frankreich und Belgien gespielt.