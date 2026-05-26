U 16-Juniorinnen
Tickets für England-Spiele in Hamm
Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft im Juni in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm gleich zweimal auf England. Karten für die beiden Länderspiele am 20. Juni (ab 15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) sind jetzt im DFB-Ticketportal verfügbar.
Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 betragen 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Tickets für 4 Euro pro Person, Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 5 Euro. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff. An beiden Spieltagen wird es zudem eine Tageskasse vor Ort geben, die eine Stunde vor dem Anstoß öffnet.
Für die deutsche U 16 von DFB-Trainerin Kathrin Peter werden es die Spiele elf und zwölf der Saison sein. Beim Entwicklungsturnier im Mai hatte die U 16 zuletzt gegen Portugal, Frankreich und Belgien gespielt.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
Peter: "Man sieht, dass sich die Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt"
In der vergangenen Woche ist das UEFA-Entwicklungsturnier der deutschen U 16-Juniorinnen in Portugal zu Ende gegangen. Bei DFB.de zieht Cheftrainerin Kathrin Peter ein Turnierfazit und blickt auf den Saisonabschluss gegen England.
Zum Turnierabschluss: U 16 holt Remis gegen Belgien
Die deutschen U 16-Juniorinnen haben sich zum Abschluss des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal mit einem Remis von Belgien getrennt. In Cernache do Bonjardim holte das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nach Pausenrückstand ein 1:1 (0:1).
UEFA-Turnier: Zum Abschluss gegen Belgien
Zum Abschluss des UEFA-Turnier in Portugal bestreiten die deutschen U 16-Juniorinnen heute (ab 12 Uhr) ihre dritte Partie. Gegner im Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira in Cernache do Bonjardim ist Belgien.