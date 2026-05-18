UEFA-Turnier: Zum Abschluss gegen Belgien

Zum Abschluss des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal bestreiten die deutschen U 16-Juniorinnen heute (ab 12 Uhr) ihre dritte Partie. Gegner im Estadio Municipal Nuno Alvares Pereira im zentralportugiesischen Cernache do Bonjardim ist die belgische U 16-Auswahl, die ihre beiden ersten Partien gewonnen hat und die Tabelle vor dem abschließenden Spieltag anführt.

Die deutsche Startelf: Erkens - Carollo, Hecke (C), Shala, Watermeier, Offner, Schütte, Rohs, Bali, Scharras, Kogel.

Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter war mit einem 3:3 gegen Gastgeber Portugal in das Turnier gestartet und musste sich dann Frankreich 0:2 geschlagen geben. Dabei war Peter mit der spielerischen Leistung zufrieden, vermisste jedoch die notwendige Effektivität im Angriff. "Wir haben uns sehr gute Torchancen erarbeitet, die wir nicht genutzt haben." Gegen Belgien strebt die deutsche Mannschaft nun einen Erfolg an, um das Turnier positiv zu beenden.

Nach der Reise nach Südeuropa kommt die deutsche U 16 bereits am 15. Juni wieder zusammen. Im Rahmen eines Lehrgangs in Bochum absolviert die Auswahl zum Abschluss der Saison zwei weitere Länderspiele.