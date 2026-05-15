0:2 gegen Frankreich: U 16 verliert zweites Spiel

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben im zweiten Spiel des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal die erste Niederlage des Jahres einstecken müssen. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter unterlag im Campo de Jogos Trigueiros de Aragao im zentralportugiesischen Alcains gegen Frankreich 0:2 (0:1).

Die Französinnen gingen nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Yasmine Benseba (25.) in Führung. Im zweiten Durchgang legte Anna-Rose Humbert (60.) für die französische Auswahl nach.

"Durch eine Unachtsamkeit in Rückstand geraten"

"Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, dabei sehr gute Torchancen erarbeitet, die wir nicht genutzt haben und uns nicht für die gute Leistung belohnen können", sagte Peter. "Leider sind wir durch eine Unachtsamkeit in Rückstand geraten, die den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir vielfach gewechselt, das hat uns etwas den Spielfluss genommen und wir haben es nicht mehr geschafft, den Zugriff der ersten Halbzeit beizubehalten".

Zum Turnierabschluss trifft die deutsche U 16 am Montag (ab 12 Uhr) auf die Auswahl Belgiens.