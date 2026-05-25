Peter: "Man sieht, dass sich die Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt"

In der vergangenen Woche ist das UEFA-Entwicklungsturnier der deutschen U 16-Juniorinnen in Portugal zu Ende gegangen. Die DFB-Auswahl holte gegen Portugal (3:3) und Belgien (1:1) jeweils ein Remis und musste sich nur Frankreich (0:2) geschlagen geben. Bei DFB.de zieht DFB-Trainerin Kathrin Peter ein Turnierfazit und blickt auf den Saisonabschluss gegen England.

DFB.de: Frau Peter, wie zufrieden sind Sie mit den Auftritten des Teams gegen Portugal, Frankreich und Belgien?

Kathrin Peter: Wir blicken insgesamt sehr positiv auf die Spiele zurück. Für uns war es ein richtig wertvoller Lehrgang, weil alle Spielerinnen viel Einsatzzeit bekommen haben und sich auf internationalem Niveau zeigen konnten. Die Gegner waren bewusst sehr unterschiedlich, wodurch wir in verschiedenen Bereichen gefordert wurden. Genau das wollen wir in diesem Alter. Besonders gefreut hat mich, mit wie viel Mentalität und Lernbereitschaft das Team aufgetreten ist – man sieht einfach, dass sich die Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt.

DFB.de: Was lief gut? Was muss noch besser werden?

Peter: Mir hat gut gefallen, dass wir mutig waren und immer versucht haben, das Spiel aktiv zu gestalten. Gerade im Spielaufbau haben wir Fortschritte gemacht und uns weiterentwickelt. Gegen den Ball haben wir ein intensives Angriffspressing gespielt und uns auch von unterschiedlichen Spielweisen der Gegner nicht aus dem Konzept bringen lassen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, woran wir weiter arbeiten müssen: Die Basics, also die saubere Ausführung der Grundtechniken, sind auf diesem Niveau extrem wichtig. Da wollen und müssen wir uns stetig weiterentwickeln.

DFB.de: Was nehmen Sie aus dem Turnier mit?

Peter: Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns die Breite im Kader. Wir hatten wieder einige neue Spielerinnen dabei, und es ist schön zu sehen, dass wir auch nach vielen Wechseln – teilweise komplett zur Halbzeit – stabil weiterspielen können. Jede bringt sich ein, jede übernimmt Verantwortung. Das gibt uns für die Zukunft ein sehr gutes Gefühl.

DFB.de: Wie sehen Sie die U 16 im europäischen Vergleich aufgestellt?

Peter: Das ist in diesem Altersbereich immer schwer einzuordnen, weil in solchen Spielen viel ausprobiert wird und die Leistungen naturgemäß schwanken. Aber was wir sehen, stimmt uns positiv: Wir haben viele hungrige Spielerinnen, die bereit sind, dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende.

DFB.de: Wie geht es in den kommenden Wochen bei der U 16 weiter?

Peter: Zum Abschluss der Saison freuen wir uns jetzt noch einmal auf zwei Spiele gegen England. Besonders schön ist, dass wir zum ersten Mal zuhause spielen – das ist für die Mädels etwas Besonderes. England ist ein sehr starker Gegner, der uns nochmal richtig fordern wird. Genau so ein Vergleich ist zum Abschluss ideal.